La Hidráulica busca enderezar el rumbo de la mano de un hombre de la casa

La Hidráulica de Frontera tiene nuevo entrenador, tras la salida de Héctor Vallejo, y se trata de otro hombre de la casa. Es Cristian Camino, quien este domingo debutó con una contundente victoria en la primera fecha del Clausura de Liga Rafelina de Fútbol.

Camino fue jugador de la “H”, comenzó entrenando a la Novena División en épocas donde costaba armar un grupo en esa categoría ya que la mayoría de los chicos a esa edad juega en el Baby Fútbol. Hizo un trayecto por inferiores, ayudante de campo en reserva y primera; y hoy encabeza el cuerpo técnico de Primera acompañado por Diego Nieto, Hugo Vocos, Marcos Luna, Mauricio Roteda y el preparador físico Iván Peralta. Una oportunidad que le llegó producto del trabajo realizado y el profundo sentido de pertenencia que tiene con el club.

El nuevo DT muy contento de este nuevo desafío en una etapa donde el equipo busca cambiar la cara para la segunda parte del año. “Estoy muy contento, no lo esperaba, porque uno no espera que las cosas vayan mal en el club sino que siempre quiero que le vaya bien el que esté y bueno me llegó de sorpresa, pero lo tomo con responsabilidad como lo he tomado a lo largo de estos años. Yo llegué al club en el 2009, fui jugador hasta el 2019 y después de la pandemia ya no arranqué más. Con los chicos fui técnico desde el 2015 hasta ahora, sigo estando en Séptima, pero ya con otra responsabilidad grande que es el primer equipo del club”, explicó.

“En el plantel actual hay varios varios chicos que jugaron conmigo, el caso de Alejandro Pérez, Marcos Pino o César Aymar, después hay muchos pibes que han surgido de las inferiores y chicos categoría 2006 que lo he tenido yo en la primera novena que armé, ellos eran 2006 y la categoría era 2004; hoy están llegando a reserva y primera. Es como cerrar un ciclo también, porque los tuve de chiquitos y tal vez los pueda dirigir en la más grande. Estoy muy contento de haber tenido este recorrido, los años de fútbol me han dado también experiencia para aprender porque siempre me gustó escuchar, sacar alguna cosita de cada técnico, ir aprendiendo y ver si lo puedo plasmar en la cancha”, comentó Camino.

¿Qué sentimientos y qué cosas te pasan por la cabeza cuando ves el trayecto que has hecho?

Y es nostalgia, porque la primera novena que armamos acá en el club fue categoría 2004 y el arquerito era 2007, era casi cuatro años más chico y bueno costaba mucho poder armar un equipo y obtener resultados, obviamente que uno acá siempre lo hizo por los chicos y lo que menos buscó fue resultados, sino que mejoren y está a la vista. Hay chicos de esa camada que hoy están en reserva, en sexta, algunos ya han debutado en primera. Es el recorrido que han hecho y uno acompañándolos siempre.

Ya tuviste el partido de debut con victoria 3-0 ¿Cómo cómo viste el equipo?

Bien, arranqué el jueves, mucho tiempo para trabajar no hubo, trabajamos más que todo la parte psicológica, que por ahí venían medio caídos los chicos y no habíamos hecho un buen campeonato. Se dio un lindo partido, los chicos han hecho un gran partido en ambas categorías y lo importante es que entiendan dónde están, en el club que están y lo que representa la camiseta, eso lo más importante. Yo creo que con poco tiempo y pocas palabras lo han entendido y han jugado un gran partido en líneas generales y se plasmó en el resultado 3 a 0. Así que estamos tranquilos, hay que volver a trabajar más allá de la victoria, corregir errores y tratar de mejorar.

La impronta. “Dejar todo adentro, jugar, pero ante todo dejar todo por la camiseta. Eso va a ser lo primordial y que entiendan que están en un club grande, que exige. Pero más allá de eso, que busquen sus objetivos, la gloria de salir campeón en este club es hermosa y si se logra lo que siempre se buscó, que es el ascenso -que está lejos-, es mucho más gratificante”, dijo Camino.

“La idea es darle rodaje a los chicos, que los chicos empiecen a entender el grado de competitividad, lo que hay que lograr como institución y que quede una base para lo que viene, seguir creciendo, institucionalmente estamos creciendo mucho y en la parte deportiva por ahí está medio flojo pero vamos a salir adelante. Hay muy buen material y hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo todos estos años”, indicó Camino.

¿Qué objetivo se han planteado en el Clausura?

Hemos hablado poco de eso, el primer objetivo fue Juventud Unida, ahora seguramente nos plantearemos Zenón y tratar de dejar a La Hidráulica en lo más alto, que es donde donde tiene que estar, siendo protagonista y tratando de pelear los títulos como lo marca la historia.

¿Cómo ves el campeonato? Se ha tornado muy competitivo

Está muy parejo, Talleres sacó una buena ventaja en el principio del Apertura y le alcanzó como para conseguir el título, pero después en líneas generales está muy parejo, hay algunos partidos que se definen por pequeñas cosas, pero yo creo que la posibilidad está abierta. Hay algunos equipos que juegan muy bien, el caso de Esmeralda que salió segundo el torneo pasado y por lo que me han contado ayer ha hecho un gran partido también, así que en fin, parejo.

“Quiero agradecer a toda la comisión directiva que confió en mí. La verdad que ayer se vivió una vibra hermosa en la cancha, un ambiente espectacular. Contento por eso, agradecer a la familia, que es a la que uno le saca tiempo con todo esto, porque uno deja vida acá adentro en la institución. Un agradecimiento a todos ellos y a la gente, porque recibí un cariño enorme. La verdad que no creía ser tan querido y con esto del nombramiento en primera he recibido mensajes de todo tipo, agradecerles a todos ellos por la buena vibra, la buena onda. Estoy contento y con el triunfo más todavía”, concluyó el entrenador.