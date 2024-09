Videos: el resumen de la goleada de Argentina sobre Chile

La selección argentina derrotó este jueves como local en el estadio Monumental a Chile 3 a 0 en la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos. Todos los goles del juego que arbitró el venezolano Jesús Valenzuela fueron en el complemento y los convirtieron Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

En la previa hubo un emotivo homenaje a Ángel Di María por su retiro del seleccionado. ‘Fideo’, acompañado de su familia, fue agasajado con un video y recibió varios regalos, entre ellos una réplica de la Copa América que obtuvo en dos oportunidades, 2021 y 2024. Además, Lionel Messi, ausente por la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la definición del certamen continental contra Colombia, brindó unas palabras a través de una filmación que se proyectó en la pantalla gigante del Antonio V. Liberti.

Como se hizo costumbre en los últimos años, la noche terminó con los jugadores en el centro del campo de juego arengando al público. Di María levantó la Copa América y el plantel se retiró ovacionado de un Monumental que no estuvo al 100% porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue sancionada a raíz de cánticos racistas en partidos anteriores y se redujo el aforo a un 75%. Ello sumado a la ausencia de Messi y el alto costo de las entradas fueron un combo determinante para que el público argentino no complete las tribunas.

La selección argentina se volverá a presentar por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 el próximo martes 10 de septiembre contra Colombia en el encuentro correspondiente a la octava fecha. El duelo está programado para las 17.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se transmitirá en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports.

7ª fecha

Jueves | Bolivia 4-0 Venezuela

Jueves | Argentina 3-0 Chile

Viernes 20.30 hs | Uruguay vs. Paraguay (TyC Sports)

Viernes 22 hs | Brasil vs. Ecuador (TyC Sports 2)

Viernes 22.30 hs | Perú vs. Colombia (DirecTV Sports)

8ª fecha (Martes 8 de septiembre)

17.30 hs | Colombia vs. Argentina

18 hs | Chile vs. Bolivia

18 hs | Ecuador vs. Perú

19 hs | Venezuela vs. Uruguay

21.30 hs | Paraguay vs. Brasil

Con información de La Nación