Ya se encuentran a la venta las entradas para el partido de la Selección Argentina ante Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, el cual se jugará el próximo 5 de septiembre a partir de las 21 en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

Los precios van desde 75 mil hasta 210 mil pesos.

La Selección argentina viene de consagrarse en la Copa América que se llevó a cabo en Estados Unidos y en las actuales Eliminatorias marcha primera con 15 puntos sobre 18 posibles. En sus presentaciones previas le ganó a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil, mientras que solo perdió ante Uruguay en La Bombonera.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) detalló que la venta anticipada de entradas para el encuentro comenzó este miércoles 28 de agosto a las 12:00 del mediodía de forma exclusiva para clientes de las tarjetas American Express. Luego, a partir de las 19:00, empezará la venta general de entradas.

En todos los casos, la adquisición será exclusivamente online a través del sitio de www.deportick.com.

El canje (retiro de tickets) se realizará en las boleterías del estadio de River Plate de 9.00 a 15.00 los siguientes días:

Viernes 30/08: todos los sectores

Lunes 02/09: todos los sectores

Martes 03/09: todos los sectores

Miércoles 04/09: todos los sectores

Menores: a partir de 3 años abonan platea (completa).

Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso en www.deportick.com. No tendrán ingreso el día del partido los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

La apertura del estadio el día del partido será a las 17.00 (se deberá concurrir con la suficiente antelación).

Los precios de las entradas para Argentina vs. Chile:

Sívori y Centenario Alta: $75.000

Sívori y Centenario Media: $108.000

San Martín y Belgrano Alta: $108.000

San Martín y Belgrano Baja: $200.000

San Martín y Belgrano Media: $210.000

Sin Messi ni Tagliafico

Los otros países que estarían clasificando al próximo Mundial son Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, mientras que Paraguay debería jugar el repechaje ya que ocupa el séptimo puesto.

En el cierre de esta doble fecha de Eliminatorias, la Selección también visitará a su par de Colombia, a quien derrotó en la final de la última Copa América con un gol de Lautaro Martínez.

En la lista de convocados para estos enfrentamientos, Lionel Scaloni decidió dejar fuera al capitán Lionel Messi, que se recupera de la lesión en el tobillo derecho que sufrió ante Colombia en la final de la Copa América. La otra gran ausencia es la de Ángel Di María, que tuvo una despedida soñada en la “Albiceleste”.

Pero además, quien no podrá estar por lesión pero sí había sido convocado es Nicolás Tagliafico, ya que este miércoles se confirmó no será parte del plantel de 28 jugadores que jugarán la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 por una lesión en el gemelo que no le permite jugar con regularidad.