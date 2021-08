Douglas Haig de Pergamino recibirá hoy al líder Racing de Córdoba por la 16° fecha del Torneo Federal A, zona Norte, en un partido que comenzará a las 14:45 en el estadio Miguel Morales y con Nahuel Viñas como árbitro. Miralo en vivo y en directo por Youtube en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de La Gloria o Devoto.

El Racing puntero comenzará la segunda rueda en Pergamino, en lo que será su segunda presentación seguida como visitante. Viene de ganar 3-1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Para este juego, el técnico Hernán Medina introducirá dos cambios, ante la lesión de Emanuel Giménez, quien lo mismo viaja con el plantel; y las cinco amarillas de Mariano Martínez. Los reemplazarán Nicolás Fassino y Axel Oyola, respectivamente. Sin duda son dos bajas significativas en el puntero.

Pelear arriba

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Douglas Haig viene de caer por 0 a 1 frente a Chaco For Ever. En las cuatro jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene un encuentro ganado, a la vez que perdió otro y dos fueron empates. Ahora tiene una gran oportunidad de enderezar el rumbo nada menos que frente al líder.

Para este partido, el entrenador Gabriel Nasta resolvió cambiar el sistema táctico y algunos nombres con respecto al equipo que enfrentó días atrás a Chaco For Ever. En esta ocasión, "El Flaco" apuesta por la línea de tres y entre otras novedades se producirán las vueltas al once inicial de Rodrigo Caballuci y Franco Stella.

Probables formaciones

Douglas Haig: Fernando Tantoni; Pablo Moreyra, Brian Flores, Juan Manuel Fedorco; Rodrigo Cháves, Genaro Bonello, Isaías Toscano, Rodrigo Caballuci; Esteban López; Alexis Bulgarelli y Franco Stella.

Racing de Córdoba: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Martín Pucheta, Facundo Rivero y Juan Albertinazzi; Franco García, Fassino, Oyola y Leandro Fernández; Nicolás Parodi y Emanuel Blanco

Estadio: Douglas.

Hora: 14:45.

Con información de Solo Ascenso.