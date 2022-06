El San Francisco Rugby Club volvió a ganar este domingo en condición de local y se mantiene en zona de clasificación del del Super 8 B de la Unión Cordobesa y de la Unión Andina de Rugby.

En el marco de la 11° fecha, el equipo de Gustavo Ponteprimo se impuso de manera ajustada por 41 a 36. Lo ganaba por quince (37-22), pero sobre el final el equipo riojano se puso en partido con dos tries y casi se lo gana.

Con resultados de la jornada, el líder continúa siendo Catamarca RC con 49 unidades, seguido por CRAR con 38 puntos, Charabones con 37 y Águilas también con 37; por el momento estos serían los cuatro clasificados a semifinales.

11° fecha

San Francisco RC 41-36 CRAR La Rioja

Águilas (General Deheza) 28-21 Taborín

Catamarca RC 30-14 Teros (Catamarca)

Zorros (Río Tercero) 34-12 Mañke (La Calera)

12° fecha

CRAR La Rioja vs. Mañke

Taborín vs. Charabones

Catamarca RC vs. Águilas

Zorros vs. Teros