Sportivo: más cerca del descenso que de la clasificación

Se disputó parcialmente la 15ª fecha del Federal A donde Sportivo Belgrano cayó este jueves por 4 a 2 con San Martín de Formosa, partido que significó la segunda derrota consecutiva en el torneo.

Con este resultado, la Verde quedó a tres puntos de la zona de descenso y a siete de la zona de clasificación. Bastante lejos de lo que se esperaba, según los augurios en el inicio de la nueva temporada.

La fecha se completa este jueves, desde las 22 horas, con el partido entre Central Norte y Sarmiento (segundo y tercero de la zona).

El próximo lunes se disputará la 16ª fecha, completando casi el 50% de la fase regular. Recibirá a Defensores de Pronunciamiento a partir de las 20.30 en el estadio Juan Pablo Francia con la esperanza de volver a ganar en casa, algo que no sucede desde el 6 de mayo ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

La 15ª fecha

Miércoles | Atl. Paraná 0-0 Boca Unidos

Árbitro: José Díaz

Miércoles | Sp. Las Parejas 1-0 Juv. Antoniana

Árbitro: César Ceballo

Miércoles | Unión (Sunchales) 1-2 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Guillermo González

Miércoles | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-1 Douglas Haig

Árbitro: Lucas Cavallero

Miércoles | Gimnasia y Tiro 2-0 Juv. Unida

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Jueves | Def. de Pronunciamiento 0-0 Racing (Cba)

Árbitro: Marcelo Sanz

Jueves | San Martín (Formosa) 4-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Jorge Sosa

Jueves 22 hs | Central Norte vs. Sarmiento

Árbitro: Nelson Bejas

Libre: Crucero del Norte

Así está la tabla

La 16ª fecha

Domingo 26 de Junio

11 hs Juv. Unida (G) vs Atl. Paraná

15 hs Gimnasia (CdU) vs Gimnasia y Tiro

15:30 hs Boca Unidos vs Sp. Las Parejas

16:30 hs Juv. Antoniana vs Crucero del Norte

Lunes 27 de Junio

13:45 hs Douglas Haig vs Central Norte

15 hs Sarmiento (Resistencia) vs San Martin (Formosa)

20:30 hs Racing (Cba) vs Unión (Sunchales)

20:30 hs Sp. Belgrano vs Def. de Pronunciamiento

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)