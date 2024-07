Una vez más la nadadora Vanina Guntero se lució en aguas abiertas, deporte que empezó a practicar cuando había pasado los 30 años. Esta vez participó de la 2° Fecha del Campeonato Sudamericano NAF (Nadadores de Aguas Frías) donde terminó 6° en las posiciones generales y 2° en su categoría.

La competencia fue en lago Salto Grande – Concordia (Entre Ríos) el fin de semana del 20 y 21 de julio. De esta manera Vanina sumó también nuevas experiencias, ahora en aguas frías (temperatura de entre 13° y 14°) y en la distancia de 2 kilómetros con traje.

Inicio

Es una manera de que el nadador se mida, de que vea cómo se siente con la temperatura del agua, analice la respuesta de su cuerpo, y en función de la misma, les permiten cambiar de prueba.

El primer día se realizó una prueba de 500 metros no competitiva, que le llaman “chapuzón” con el objetivo de que los nadadores realicen una ambientación previa a la competencia del día domingo.

"Es importante destacar que el nadador debe conocerse e ir de forma progresiva. En mi caso, que no tengo mucha experiencia en aguas frías, fue fundamental realizar la prueba de 500 m. Salí sin ningún síntoma por lo que me dio confianza y seguridad para realizar al día siguiente la prueba de 2 kilómetros", explicó la nadadora.

Otro aliciente fue la charla del ex cuádruple mundial Claudio Pit que tiene 70 años y estuvo presente en el evento. “Fue un placer escuchar a Claudio, no sólo transmitió su experiencia de aguas abiertas, sino que, con la misma, también logró transmitir su experiencia de vida, y eso ha sido muy enriquecedor para los presentes”, dijo.

Invitación

Vanina es una de las pocas exponentes de esta especialidad deportiva en San Francisco, con Olivero trabajan en la pileta tradicional dado que de otra manera le sería imposible seguir con sus actividades profesionales.

El esfuerzo llega a ser el doble o triple en muchos casos, sin embargo aseguró que su mayor deseo es continuar difundiendo el deporte y sueña con tener más compañeros de equipo.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a todo aquel que se pregunte o sienta curiosidad de ¿qué se siente nadar en aguas abiertas? a que se acerque al club. Esa pregunta, me la hacía cuando era adolescente y no nadaba. Ya de adulta, a los 35 años me tiro por primera vez a probar nadar 750 metros en el lago y desde ahí no paré. Cada vez que ingreso a un lago, río o mar, me fusiono y simplemente me dejo ir”, explicó.

El ambiente de competencia lo describió como “sano” y un lugar donde en su mayoría son adultos que apostaron por practicar en aguas abiertas. Además apuntó que “para entrar al agua se necesita convicción”, pero cuando se sale hay una gran repercusión biológica y mental que genera mucho placer.

“Si bien, para entrar al agua se necesita de convicción, cuando se sale de la misma, dentro del gran proceso fisiológico que ocurre, se liberan las llamadas hormonas de la felicidad, tales como la oxitocina y la serotonina, produciendo un alto nivel de bienestar. Creo que esto último es el gran motor que hace que, al día siguiente, me vuelva a sumergir”, comentó.

Por último agradeció a su entrenador y el Sport que le brindan los horarios, insumos y Orlando que además la llegó a conocer muy bien como deportista y planifica toda su rutina. “Estoy tranquila porque planifica mis entrenamientos teniendo en cuenta los objetivos deportivos sin dejar de lado el hecho de que a veces estoy atravesada por cuestiones laborales o personales por lo que debo bajar las cargas o intensidades de los entrenamientos. Esto hace que pueda lograr un equilibrio y sostener la práctica de las aguas abiertas en el tiempo”.

Buenos números

Las pruebas se realizaron en un circuito boyado en forma de triángulo, siendo obligatorio el uso de torpedo o baya de flotación. Había alrededor embarcaciones a remo (que actuaban de guía y control), lanchas y guardavidas.

En la categoría que participó Vanina logró la 2° posición con un tiempo de 0:41:36, en perspectiva a la General de damas con traje se ubicó 6°.

“Más allá de los resultados de tiempos obtenidos para los cuales trabajamos en la piscina, en las aguas abiertas, el agua fría es mi punto débil y ese es el principal desafío”, contó Guntero.

Sobre los motivimos de participar aquí expresó que lo tomó como preparación para una competencia en octubre donde tendrá aguas más cálidas. Su coach es Orlando Olivero y se entrena en el Sport a pesar de participar en aguas abiertas.

“La preparación fue dura. El momento más crítico y donde más dudas aparecen es cuando me tenía que tirar al agua de la pileta que llegó a estar a 6°. Sin embargo, tenía claro cuál era el proceso. Lo hice a consciencia, registrando tiempos, temperaturas y respuesta de mi cuerpo”, afirmó.