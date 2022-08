Este fin de semana se disputó la 11ª fecha del torneo de damas de la Región Rafaela correspondiente a la Federación del Oeste Santafesino de Hockey donde los equipos de San Francisco sumaron victorias.

Este domingo, Deportivo Libertad lo perdía por 2 a 0 ante 9 de Julio de Rafaela, pero logró darlo vuelta con goles de Valentina Espina, Yanet Miño y Priscila Bazán para quedarse con la victoria por 3 a 2. En intermedia se impusieron las 'julienses' por 3 a 0.

El día sábado, Charitas golearon por 3 a 0 a Juventud Unida de Humboldt en primera división y el intermedia ganaron por 1 a 0. Además, en la división sub14 golearon 7 a 0 a Defensores de Frontera y se mantienen invictas liderando el campeonato con 22 puntos. En tanto, en la división Sub16 fue triunfo por 1 a 0 de las Charas ante el elenco de Frontera.

Por la misma fecha, CRAR de Rafaela goleó a Sarmiento de Humboldt por 9 a 0 en primera división.

Así está la tabla de primera

1. CRAR 29 pts.

2. Charitas 22 pts.

3. 9 de Julio (Rafaela) 18 pts.

4. Juv. Unida 17 pts.

5. Dep. Libertad 15 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 13 pts.

7. Sarmiento 7 pts.

8. Def. de Frontera 5 pts.

Próxima fecha (Domingo 4 de septiembre)

11 hs Dep. Libertad vs. Def. de Frontera (En Antártida Arg.)

16 hs Juv. Unida (Humboldt) vs. Sarmiento (Humboldt)

16 hs Charitas vs. 9 de Julio (Morteros)

16 hs CRAR (Rafaela) vs. 9 de Julio (Rafaela)