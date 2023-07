Este fin de semana se disputó una nueva jornada en la Zona Sur de Liga Rafaelina de Fútbol con el protagonismo de los equipos de Frontera. En ese marco, La Trucha se quedó con el clásico ante La Hidráulica y Defensores cayó en su casa.

La Trucha se impuso en casa del rojinegro por 3 a 0 con goles de Rodrigo Funes, Gonzalo Trainoni y Sergio Palacios. En reserva fue triunfo de La Hidráulica por 3 a 1.

Por otro lado, este domingo, Defensores cayó en condición de local con Sportivo Santa Clara. Fue por 1 a 0 con gol de Agustín Novaretto. En reserva empataron 1 a 1.

Resultados de la 3º la fecha

La Hidráulica 0-3 La Trucha FC

Talleres María Juana 4-3 San Martín

Bochófilo Bochazo 4-1 Zenón Pereyra FC

Atl. Esmeralda 5-1 Juv. Unida V

Def. de Frontera 0-1 Sp. Santa Clara

Lirbe: Sp. Libertad

4ª fecha

San Martín vs. Def. de Frontera

Juv. Unida vs. Talleres

Zenón Pereyra vs. Atl. Esmeralda

La Trucha vs. B. Bochazo

Sp. Libertad vs. La Hidráulica

Libre: Sp. Santa Clara

Posiciones

Atl. Esmeralda 9 pts. B. Bochazo 7 pts. La Trucha 6 pts. La Hidráulica 4 pts. Talleres 5 pts. Sp. Santa Clara 4 pt. Sp. Libertad 3 pts. Def. de Frontera 1 pt. Zenón Pereyra 1 pt. San Martín 1 pt. Juv. Unida 0 pts.

General