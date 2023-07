La Trucha FC y La Hidráulica disputaron este domingo la segunda fecha del Clausura en la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina de Fútbol. Fue con empate para el Rojinegro y victoria para el Verde.

La Trucha, que tuvo fecha libre en la primera jornada, le ganó por 2 a 0 a Sportivo Libertad de Estación Clucellas en cancha de Defensores. Fue con goles de Gastón Trainoni a los 19' de la primera parte y de Ernesto Molina a los 3' del segundo tiempo.

En tanto, La Hidráulica empató en condición de visitante con Zenón Pereyra FBC por 1 a 1. Emiliano Sviezzi adelantó a los locales a los 34' del primer tiempo, pero Emilio Moyano lo empató a los 10' de la segunda parte.

En esta jornada tuvo fecha libre Defensores de Frontera.

2ª fecha

Zenón Pereyra FBC 1-1 La Hidráulica

La Trucha FC 2-0 Sp. Libertad

San Martín 0-1 Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 0-0 Talleres

Juv. Unida 0-1 B. Bochazo

Libre: Def. de Frontera

Posiciones

Atl. Esmeralda 6 pts. La Hidráulica 4 pts. B. Bochazo 4 pts. La Trucha 3 pts. Sp. Libertad 3 pts. Talleres 2 pts. Def. de Frontera 1 pt. Zenón Pereyra 1 pt. Sp. Santa Clara 1 pt. San Martín 1 pt. Juv. Unida 0 pts.

General

Atl. Esmeralda 24 pts. Talleres 21 pts. B. Bochazo 21 pts. La Trucha 20 pts. San Martín 17 pts. Sp. Santa Clara 16 pts. Zenón Pereyra 16 pts. Def. de Frontera 13 pts. La Hidráulica 12 pts. Sp. Libertad 12 pts. Juv. Unida 7 pts.

3ª fecha

La Hidráulica vs. La Trucha

B. Bochazo vs. Zenón Pereyra

Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida

Talleres vs. San Martín

Def. de Frontera vs. Sp. Santa Clara

Libre: Sp. Libertad