San Isidro debutó con un triunfo muy trabajado en la Liga Federal de Voley, tras vencer a Banco Hispano de San Juan en el Tie-Break por 3-2 y en el marco de la primera jornada de la Zona B. El equipo que conduce Mario Castel se impuso con sets de 23-25 / 18-25 / 25-22 / 25-21 y 15-11, remontando un partido que parecía sentenciado.

No tuvo un buen inicio y sufrió de varias desconcentraciones fallando principalmente en el bloqueo, algo que marcó constantemente el entrenador en cada tiempo técnico solicitado.

Sin embargo, cuando las cosas estaban 2-0 a favor de las sanjuaninas, el equipo ganó confianza y comenzó a construir desde el orden defensivo. Fue con un buen desempeño de Guadalupe Merlini, Ana García y la potencia bien utilizada en el remate de Micaela Mondino, que las chicas de nuestra ciudad remontaron la contienda llevando la definición al Tie-Break.

Ya en el set definitivo las cosas se volvieron a poner cuesta arriba. Las sanjuaninas lo estaban ganando 9-6, pero las “santas” no se dieron por vencidas y volvieron a dar vuelta la contienda quedándose con el partido y un importante triunfo en el debut.

Así continúa el fixture

Miércoles | 20 hs San Isidro vs. Ateneo VC (Stgo. del Estero)

Jueves | 16 hs San Isidro vs. Vélez Sarsfield

Viernes | 20 hs San Isidro vs. La Armonía (Colón)

Sábado | 16 hs San Isidro vs. Ateneo (Catamarca)