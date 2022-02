Tras la derrota, lo que se le viene a San Isidro en la Liga Argentina

San Isidro tuvo este martes un traspié en el "Severo Robledo" porque cayó derrotado con Central Olímpico de Ceres, uno de los firmes candidatos a luchar por los primeros puestos de la Conferencia Norte.

Pese a la derrota, el Rojo se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones solo porque tiene menos partidos jugados que Central. Además, por ahora, mantiene también una diferencia de dos y tres derrotas con sus inmediatos perseguidores: Barrio Parque, Ameghino, Libertad y Villa San Martín.

Con el juego disputado anoche, el equipo de Beltramo cumplió con el 50% de los encuentros de la fase regular con una performance de 11 triunfos y 3 derrotas. Todavía tiene tres partidos en condición de local en este mes y cerrará febrero visitando a Colón.

En marzo, tendrá dos partidos de local y cinco de visitante (cuatro de ellos de manera consecutiva), para luego cerrar la temporada regular con tres encuentros más en San Francisco en los primeros días de abril donde enfrentará a rivales directos.

El "santo" se destaca por ser uno de los tres mejores equipos de la Liga en la tabla de eficiencia (91) y uno de los que más puntos convierte (84,9 pts. de promedio en 27 PJ). Además, lidera en el registro de tapones, robos, rebotes ofensivos, puntos desde el banco (lo que señala una interesante rotación) y puntos en ataques rápidos; entre otros datos que lo ubican como uno de los mejores de la Liga.

Así está la tabla:

Los partidos que le quedan:

Febrero

Domingo 13 de febrero | 21 hs vs. Salta Básket (LOCAL)

Viernes 18 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (LOCAL)

Domingo 20 de febrero | 21 hs vs. Jachal BC (LOCAL)

Miércoles 23 de febrero | 21 hs vs. Colón de Santa Fe (VISITANTE)

Marzo

Martes 1 de marzo | 21.30 hs vs. Deportivo Norte (LOCAL)

Domingo 6 de marzo | 21 hs vs. Barrio Parque (VISITANTE)

Miércoles 8 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (Mza) (LOCAL)

Domingo 13 de marzo | 21 hs vs. Independiente de Oliva (VISITANTE)

Sábado 19 de marzo | 20 hs vs. Libertad (VISITANTE)

Miércoles 23 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (VISITANTE)

Viernes 25 de marzo | 21 hs vs. Jachal BC (VISITANTE)

Abril

Viernes 1 de abril | 21.30 hs vs. Barrio Parque (LOCAL)

Miércoles 6 de abril | 21.30 hs vs. Villa San Martín (LOCAL)

Viernes 8 de abril | 21.30 hs vs. Independiente de Oliva (LOCAL)