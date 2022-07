Tras la 20° fecha, cómo quedó Sportivo en la tabla

La Verde empató este miércoles con Sportivo Las Parejas y mantiene su invicto en la segunda rueda.

Con los resultados de la jornada quedó a tres puntos de la zona de clasificación por la victoria de Gimnasia y Tiro ante Douglas.

En la próxima fecha enfrentará a otro rival directo porque recibirá el domingo 24 de julio a Crucero del Norte (que tiene dos puntos más que la Verde) a partir de las 11 de la mañana.

Los resultados de la 20'° fecha

Crucero del Norte 1-0 Racing (Cba)

Def. de Pronunciamiento 1-1 Central Norte

Union (Sunchales) 1-2 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Boca Unidos 4-0 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Atl. Paraná 0-4 Sarmiento (Resistencia)

Sp. Las Parejas 0-0 Sp. Belgrano

Gimnasia y Tiro 4-3 Douglas Haig

Juv. Antoniana 1-0 Gimnasia (CdU)

Libre: San Martín (Formosa)

Así quedó la tabla

Próxima fecha (Domingo)

11 hs Sp. Belgrano vs Crucero del Norte

15 hs Douglas Haig vs Atl. Paraná

15 hs Sarmiento (R) vs Sp. Las Parejas

15.30 hs Gimnasia (CdU) vs Boca Unidos

15.30 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Gimnasia y Tiro

16 hs San Martin (F) vs Def. de Pronunciamiento

17 hs Racing (Cba) vs Juv. Antoniana

Lunes 22 hs Central Norte vs Unión (Sunchales)

Libre: Juv. Unida (Gualeguaychú)