Bartolomé Mitre de Las Varillas sigue liderando el torneo femenino de fútbol, tras conseguir los puntos por la no presentación de Rompe Redes. A dos fechas del final, el equipo de Las Varillas mantiene la diferencia de tres puntos sobre sus perseguidoras.

Precisamente quienes también luchan por el título son: Sportivo Belgrano, que goleó a Deportivo Luxardo y Talleres, que venció a Proyecto Crecer y en la próxima fecha se cruza con las varillenses.

Además, Las Lobitas tampoco les pierden pisada. Este domingo golearon a Defensores de Frontera y se mantienen con chances de llegar al primer lugar. En la próxima fecha también tienen un duelo determinante porque enfrentan a Sportivo.

Resultados de la 6° fecha

Las Lobitas 4 - 0 Defensores de Frontera

Goles: Milagros Melano x3 - Jacqueline Ledesma (LL)

Sportivo Belgrano 10 - 0 Deportivo Luxardo

Goles: Yamila Vittore x3 - Melina Sarmiento x2 - Martina Piacenza x2 - Julia Cena - Lucia Simone - Rocío Navarrete (SB)

Rompe Redes 0 - 1 Mitre Las Varillas (Rompe Redes no se presentó).

Talleres 2 - 0 Proyecto Crecer

Goles: Sandra Soldano - Milagros Córdoba (T)

El Faisán 0 - 0 Antártida Argentina

Tabla de posiciones

1) Mitre (Las Varillas) 18 pts.

2) Sportivo Belgrano 15 pts.

3) Filial Talleres 15 pts.

4) Las Lobitas 13 pts

5) Antártida Argentina 6 pts.

6) El Faisán 5 pts.

7) Defensores de Frontera 4 pts.

8) Rompe Redes 4 pts.

9) Proyecto Crecer 4 pts.

10) Deportivo Luxardo 1 pts.

Próxima fecha (séptima)

Antártida Arg. vs. Dep. Luxardo

Def. de Frontera vs. Rompe Redes

Proyecto Crecer vs. El Faisán

Mitre vs. Filial Talleres

Las Lobitas vs. Sp. Belgrano