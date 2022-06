Desde las 12 de este sábado se disputa la 13ª fecha -penúltima- del Torneo Iniciación de divisiones menores en la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol donde Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer dirimen la punta de la tabla general y el título de cuatro categorías.

La Verde será local en el predio "Nicolás Losano" de 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío, mientras que Proyecto Crecer visitará a Sociedad Sportiva Devoto.

El "proye" lidera la tabla de la categoría Promocional con 19 puntos, seguido por Devoto y La Francia con 16, pero también dirime el título de zona con Sportivo en las divisiones Preinfantil, Infantil, Prejuvenil y Juvenil.

En Preinfantil Sportivo es puntero con 28 puntos seguido de Crecer con 23; mientras que en Infantil el líder es Proyecto Crecer con 26 puntos seguido por la Verde con 24. En Prejuvenil manda Sportivo Belgrano con 26 y segundo marcha el "proye" con 23, mientras que en Juvenil Sportivo es puntero con 18 unidades secundado por Crecer con 15.

La 13ª fecha

Sp. Belgrano vs. 8 de Diciembre

El Trébol vs. Cult. La Francia

SS Devoto vs. Proyecto Crecer

Libre: Antártida Argentina

Tabla general

1. Proyecto Crecer 106 pts.

2. Sp. Belgrano 102 pts.

3. SS Devoto 81 pts.

4. Cult. La Francia 49 pts.

5. Antártida Arg. 46 pts.

6. 8 de Diciembre 42 pts.

7. El Trébol 25 pts.