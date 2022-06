Se disputó este domingo la 12° fecha de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol donde Antártida Argentina se aseguró un lugar en las semifinales tras empatar 1 a 1 en el clásico ante Sportivo Belgrano.

Maico Maritano abrió la cuenta para el Pingüino, mientras que Nicolás Bacer empató para la Verde en la segunda parte. En reserva fue triunfo de Antártida por 3 a 2.

El Pingüino alcanzó los 17 puntos, puede ser alcanzado por 8 de Diciembre, pero en la definición prevalece por los partidos entre sí según el reglamento. En el caso de la Verde, se mantiene en la cuarta colocación y luchará por la clasificación en las últimas dos fechas.

Por otro lado, en La Francia, Cultural cayó como local ante El Trébol de El Tío por 1 a 0 con gol de Heredia. Pese a la derrota, el Canalla se aseguró también un lugar en semifinales aunque deberá dirimir con Antártida la segunda posición que otorga la ventaja de localía en lo cruces.

En tanto, Proyecto Crecer no pudo en su casa ante Sociedad Sportiva Devoto que lo derrotó por 4 a 0. De esta manera, el Verde se aseguró el N° 1 de la zona.

Así está la tabla

1. SS Devoto 27 pts. [clasificado]

2. Cult. La Francia 19 pts. [clasificado]

3. Antártida Arg. 17 pts. [clasificado]

4. Sportivo Belgrano 13 pts.

5. 8 de Diciembre 11 pts.

6. El Trébol BC 9 pts.

7. Proyecto Crecer 5 pts.

La 13° fecha

El Trébol BC vs. Sportivo Belgrano

8 de Diciembre vs. Cult. La Francia

Antártida Argentina vs. Proyecto Crecer

Libre: SS Devoto