Pasó este domingo la 11° fecha de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol donde los equipos sanfrancisqueños no tuvieron alegrías porque perdió Sportivo y el partido de Antártida fue suspendido cuando caía 1-0.

En Devoto, Sportivo Belgrano cayó con el puntero Sociedad Sportiva por 1 a 0 con gol de Nicolás Barbero. En reserva ganó el equipo sanfrancisqueño por 1 a 0 con gol de Bautista Joray.

En el estadio "Darío N. Jular", Antártida Argentina perdía con Cultural La Francia 1 a 0, pero el partido fue suspendido a poco del final por una agresión al árbitro del encuentro Franco Quaranta. Fueron expulsados el arquero Alexis Tuninetti y Nahuel Maritano en el equipo local. En reserva fue triunfo de Antártida por 1 a 0.

Finalmente, en El Tío, 8 de Diciembre se quedó con el clásico ante El Trébol por 3 a 0 con goles de Scansela, Mendoza y Demichelis. De esta manera, el "8" sigue en la lucha por clasificar. En reserva fue empate 1 a 1.

Cabe señalar que Proyecto Crecer, tuvo fecha libre.

Así está la tabla

1. SS Devoto 24 pts.

2. Cult. La Francia 16 pts. (1 partido suspendido ganaba 1-0 a Antártida)

3. Antártida Arg. 16 pts. (1 partido suspendido perdía 1-0 con La Francia)

4. Sportivo Belgrano 12 pts.

5. 8 de Diciembre 11 pts.

6. El Trébol BC 6 pts.

7. Proyecto Crecer 5 pts.

12° fecha

Cult. La Francia vs El Trébol BC

Sportivo Belgrano vs. Antártida Argentina

Proyecto Crecer vs SS Devoto

Libre: 8 de Diciembre