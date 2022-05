Sportivo Belgrano consiguió este domingo un triunfo importante de cara a la clasificación porque derrotó por 1 a 0 a Proyecto Crecer en el marco de la 10° fecha de la Zona Centro de Liga Regional.

La Verde se impuso en primera división por 1 a 0 con gol de Lucas Díaz y se consolidó en el cuarto lugar sacándole cuatro puntos de ventaja a su inmediato perseguidor. En la división reserva fue victoria "verde" 5 a 0

Por otro lado, en La Francia, Sociedad Sportiva Devoto y el local igualaron 0 a 0. En reserva ganó La Francia por 3 a 0.

Cabe recordar que el sábado Antártida le ganó a 8 de Diciembre en condición de visitante por 4 a 2.

Así está la tabla

1. SS Devoto 21 pts.

2. Cult. La Francia 16 pts.

3. Antártida Arg. 16 pts.

4. Sportivo Belgrano 12 pts.

5. 8 de Diciembre 8 pts.

6. El Trébol BC 6 pts.

7. Proyecto Crecer 5 pts.

11° fecha

SS Devoto vs Sportivo Belgrano

Antártida Arg. vs Cult. La Francia

El Trébol vs 8 de Diciembre

Libre: Proyecto Crecer