Sportivo quiere mantener el nivel y defiende la punta en Entre Ríos

Sportivo Belgrano tiene un nuevo desafío este fin de semana en condición de visitante ante Gimnasia de Concepción del Uruguay. Defiende la punta de la zona ante un rival que llega a este compromiso necesitado de una victoria.

La “Verde” acumula tres triunfos consecutivos ante rivales directos donde mostró madurez en la toma de decisiones y control del juego, aún con nombres distintos en el mediocampo.

Será una prueba de carácter y la posibilidad de seguir sumando en la previa a otro duelo clave porque en la próxima jornada será anfitrión de Douglas Haig, otro de los equipos que pugna por los primeros lugares de esta zona.

El entrenador Ariel Giaccone no podrá contar con todo el plantel a disposición ya que Lucio Pérez fue expulsado el domingo pasado. Además, el buen rendimiento del mediocampo también pone en duda el regreso de Ramírez, Musarella y Barrionuevo al equipo titular.

En cuanto al equipo que pondría el entrenador este domingo habría un solo cambio, el ya anunciado ingreso de Gallardo en lugar de Pérez; mientras que el resto del equipo sería el mismo que viene de ganarle a Independiente. La Verde saldría con Martina; Gallardo, Orué, Flores y Del Bianco; Monserrat, Núñez, Salvay y Gancedo; Córdoba y Attis.

Por su parte, el Lobo entrerriano no la está pasando bien. Marcha en el fondo de la tabla junto a Depro y no gana en su casa desde el pasado 16 de abril ante Defensores de Belgrano. También se quedó sin entrenador por la salida de Norberto Acosta y espera la contratación del experimentado (ex Patronato) Marcelo Fuentes.

El partido contará con el arbitraje de Álvaro Carranza, acompañado por los asistentes Christian Arregues y Marcos Guzmán; mientras que el cuarto árbitro será Evelyn Luján.

Así se juega la 14ª fecha

Domingo 15.30 hs | Independiente (Chivilcoy) vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Diego Novelli

Domingo 15.30 hs | Gimnasia (CdU) vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 16 hs | Douglas Haig vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Joaquín Gil