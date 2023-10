Sportivo jugará con Gimnasia y Tiro de Salta en octavos de final

Consumada la derrota con Defensores de Belgrano, Sportivo culminó finalmente en el cuarto lugar de la Zona 3 porque también ganó Sportivo Las Parejas y lo superó por partidos entre sí. No podrá jugar la Copa Argentina 2024 y jugará de visitante en el reducido por el ascenso.

La Verde enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en los octavos de final. El cruce será a partido único, se jugará en el norte argentino y para clasificar a Sportivo solo le sirve ganar porque con el empate avanzan los locales.

El Albo salteño fue uno de los mejores equipos de la primera fase. Se clasificó primero en la Zona 4 con 16 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas. Anotó 32 goles y recibió 17.

Sportivo cerró la primera rueda con 14 victorias, 5 empates y 13 derrotas. Marcó 42 goles y recibió 34.

Así quedaron los octavos de final

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sp. Atenas (Río Cuarto)

Douglas Haig vs. Santamarina

Ciudad Bolívar vs. Sol de América (Formosa)

Gimnasia y Tiro vs. Sportivo Belgrano

Villa Mitre vs. Boca Unidos

Argentino (Monte Maíz) vs. Cipolletti

Central Norte vs. Sp. Las Parejas

Independiente (Chivilcoy) vs. Juv. Unida (San Luis)

Así quedó la tabla general de clasificados

Así quedó la Zona 3

Tablas: Ascenso del Interior