Sportivo Belgrano ya piensa en Gimnasia

Tras el empate conseguido en Gualeguaychú ante Juventud Unida, el plantel de Sportivo Belgrano retomó este lunes los entrenamientos de cara al próximo compromiso por el Federal A que será sábado venidero (desde las 15 horas) en el estadio “Juan Pablo Francia”.

El equipo de Armando recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay, rival directo en la lucha por la clasificación. El elenco entrerriano suma 35 puntos -tres más que la Verde- y de ganar, lo alcanzaría.

Se trata de un encuentro determinante que puede meter de lleno al equipo sanfrancisqueño en la zona de privilegio. Llega en un buen momento para Sportivo porque de local encadena cuatro victorias consecutivas.

Lo que viene. En la fecha 26 jugará en Córdoba ante Racing, el miércoles 24 de agosto aún con horario a confirmar.

Los lesionados

El entrenador aguarda por la evolución de varios jugadores que afrontaron lesiones la última semana. Uno de ellos es Federico López, que se perdió el encuentro pasado por un traumatismo en el tobillo de su pie derecho.

Facundo Lando se recuperaba de una contractura y el delantero Jorge Córdoba tiene una pubalgia.

Por otro lado, Claudio Verino se recupera de una fractura en su nariz y le quedaría todavía una semana de recuperación. Tomás Kolln -que debe dos fechas de suspensión-, se recupera de una fisura en la zona costal y también le quedan casi 15 días de recuperación.

Así quedó la tabla

Próxima fecha

Def. de Pronunciamiento vs Atl. Paraná

San Martin (Formosa) vs Sp. Las Parejas

Central Norte vs Crucero del Norte

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Juv. Antoniana

Douglas Haig vs Boca Unidos

Sarmiento vs Juv. Unida (Gualeguachú)

Sp. Belgrano vs Gimnasia (CdU)

Union (Sunchales) vs Gimnasia y Tiro

Libre: Racing