Sportivo Belgrano visitará a Central Norte el domingo por la tarde

Sportivo Belgrano ya conoce la programación de la 31ª fecha del Federal A donde deberá visitar a Central Norte de Salta. El juego se disputará a partir de las 17.30 del próximo domingo en el estadio "Padre Martearena".

El árbitro del partido será el tucumano Mauricio Martín, acompañado por los asistentes José Ponce (Tucumán) y Ricardo Abdala (Santiago del Estero). En tanto, el cuarto árbitro será Ezequiel Agüero de Catamarca.

La Verde llega apremiado a este encuentro ya que luego de las dos derrotas sufridas en los últimos encuentros ya no depende de sí mismo para clasificar. Además, el entrenador tiene a varios jugadores lesionados en el plantel. A esto se le suma la recisión del mediocampista Tomás Kolln que ya no vestirá la camiseta verde.

El plantel entrena en el predio "Nicolás Losano" en horario matutino y el viernes por la noche parte rumbo a Salta. El sábado por la mañana trabajará en el predio de Gimnasia y Tiro.

Con San Martín el lunes

En la 32ª fecha Sportivo Belgrano deberá recibir la visita de San Martín de Formosa en el estadio "Juan Pablo Francia". En ese marco, la Policía de San Francisco solicitó reprogramar el encuentro para el día lunes.

Al respecto el club realizó los pedidos pertinentes a través de Liga Regional y el Consejo Federal confirmó que el partido se disputará el lunes 3 de octubre a las 20.30 horas.

Así se juega la 31ª fecha

Domingo 25 de Septiembre

15:00 hs Def. de Pronunciamiento vs Gimnasia (CdU)

16:00 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sarmiento (Resistencia)

16:00 hs San Martin (Formosa) vs Racing (Cba)

16:00 hs Sp. Las Parejas vs Crucero del Norte

16:30 hs Gimnasia y Tiro vs Boca Unidos

17:30 hs Central Norte vs Sportivo Belgrano

19:00 hs Atl. Paraná vs Juv. Antoniana

Lunes 26 de Septiembre

20:00 hs Unión (Sunchales) vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Libre: Douglas Haig

Así está la tabla