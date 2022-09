Etapa de definiciones: lo que le queda a Sportivo y a sus rivales directos en la fase regular

Faltan cuatro fechas para que se cierre la fase regular del Federal A y Sportivo Belgrano sigue en la lucha por meterse entre los mejores 8 equipos de la zona. La Verde venía teniendo un sobrio rendimiento camino a la clasificación, pero perdió en los últimos dos partidos y ya no depende de sí mismo.

Para avanzar a la etapa eliminatoria, aún ganando todo lo que le queda, deberá esperar que sus rivales directos pierdan puntos. Además, la posibilidad de clasificar a la Copa Argentina 2023 también se desvanecen ya que los mejores cinco equipos de cada zona serán los que representen a la categoría en 32avos de final.

La Verde volverá jugar el próximo domingo en el estadio "Padre Martearena" con horario a confirmar.

Lo que le queda a Sportivo y a sus rivales directos:

Douglas Haig

Fecha 30: Sarmiento (V)

Fecha 31: LIBRE

Fecha 32: Def. de Belgrano (L)

Fecha 33: Central Norte (V)

Fecha 34: San Martín (L)

Sportivo Las Parejas

Fecha 31: Crucero del Norte (L)

Fecha 32: Juv. Antoniana (V)

Fecha 33: Boca Unidos (L)

Fecha 34: Juv. Unida (V)

Gimnasia de Concepción del Uruguay

Fecha 31: Depro (V)

Fecha 32: Unión de Sunchales (L)

Fecha 33: Gimnasia y Tiro (V)

​​​​​​​Fecha 34: Atl. Paraná (L)

Sportivo Belgrano

Fecha 31: vs. Central Norte (V)

Fecha 32: vs. San Martín (L)

Fecha 33: vs. Def. de Pronunciamiento (V)

Fecha 34: vs. Unión (L)

Crucero del Norte

Fecha 31: Sportivo Las Parejas (L)

Fecha 32: LIBRE

Fecha 33: Juv. Antoniana (L)

​​​​​​​Fecha 34: Boca Unidos (V)

Tabla