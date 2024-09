Este domingo se disputó el desempate por el cuarto descenso en el Federal A, donde Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó a Unión de Sunchales por 2 a 0 en cancha de Douglas Haig y condenó al Bicho Verde a jugar el Torneo Regional Amateur.

De esta manera el Lobo entrerriano será el rival de Sportivo Belgrano en el primer cruce de los playoffs de la Reválida.

La serie comenzará el 29 de septiembre en Concepción del Uruguay y se definirá el 6 de octubre en San Francisco. Sportivo tendrá ventaja deportiva, es decir que en caso de empate en el resultado global avanzará a la siguiente instancia.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la primera fase del torneo, en San Francisco fue victoria de la Verde por 1 a 0 con gol de Máximo Forlín y en Concepción del Uruguay se repitió el mismo resultado a favor de Sportivo pero con gol de Brian Flores.

Así quedaron los Playoffs

San Martín (Formosa) vs. San Martín (Mendoza)

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. El Linqueño

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia (CdU)

Dep. Argentino (Monte Maíz) vs. Huracán Las Heras (Mza)

Kimberley (Mar del Plata) vs. Sarmiento (Resistencia)

Sp. Las Parejas vs. Sp. Estudiantes (San Luis)

Sol de América (Formosa) vs. Cipolletti (Río Negro)

Gutiérrez (Mendoza) vs. Independiente (Chivilcoy)

Atenas (Río Cuarto) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Camioneros (Bs As) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Germinal (Rawson) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Dep. Rincón (Neuquén)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Los descensos. Los cuatro que bajaron de categoría son Sansinena de General Cerri, Ferro de General Pico, Defensores de Pronunciamiento y Unión de Sunchales.

Cómo sigue

Una vez conocidos los 13 ganadores de la primera ronda de Playoffs, a éstos se le sumarán los dos perdedores de las semifinales más el equipo derrotado en la final, dando un total de 16 clubes. Se ordenarán bajo el mismo criterio mencionado anteriormente, con la salvedad que las posiciones 1, 2 y 3 pasarán a ser ocupadas por quienes no pudieron lograr el primer ascenso.

De los 16 quedarán 8, que luego serán 4 en las semifinales y 2 en la final, para dar como resultado al equipo que finalmente tendrá la posibilidad de verse las caras ante un representante de la B Metro por otro lugar en la divisional superior.