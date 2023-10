El Club Sportivo Belgrano anunció este jueves por la mañana la incorporación de Ciclismo como una de las nuevas disciplinas que tendrá la institución. En realidad, se trata del regreso de una actividad que los tuvo como representantes a Victorio Valentinis en la década del 20' y también a Ambrosio Aimar y Oscar Pezoa, que también fueron representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y Helsinki 1952.

El nuevo Departamento de Ciclismo está integrado por Ángel Serrano, Mauro Almada, Daiana Almada, Carlos De Rosa y también Jorge Oliva; quienes comentaron que próximamente el club se afiliará a la Federación Cordobesa de Ciclismo y tendrá como primer evento la organización de la Doble San Francisco-Miramar.

“Como venimos pregonando en en nuestra gestión de abrir el club y de traer nuevas disciplinas, o disciplinas que fueron icónicas en la institución, seguimos trabajando y juntando gente. En este caso en particular nos llegó la propuesta del nuevo Departamento de Ciclismo representado por Ángel Serrano, Mauro Almada, Daiana Almada y Carlos De Rosa, con la premisa de incorporar estas nuevas actividades y de crecer como institución, gracias al departamento que recién nombré la Doble San Francisco-Miramar masculina y la segunda Doble San Francisco-Miramar femenina, para nosotros primero es un orgullo poder realizarla como club y segundo que la gente que trae la Doble ya hace años que son grandes conocedores de este deporte nos haya acercado a nosotros la posibilidad de ser receptores de esta nueva actividad nos hace volver a recordar tiempos anteriores con Victorio Valentinis, Ambrosio Aimar y Oscar Pezoa… grandes personajes que han representado no solamente al país, sino a la institución y no es un dato menor. Nosotros tratamos de trabajar y de volver a recordar todos esos tiempos, porque hoy Sportivo es lo que es gracias a los tiempos pasados, gracias esta gente que fue histórica e importante de la institución, así que que con gran agrado quiero presentar al nuevo Departamento de Ciclismo”, expresó el presidente del club Juan Manuel Aróstegui.

Por otro lado, Ángel “Bachi” Serrano comentó: “Para nosotros es un orgullo poder estar en esta institución, una institución que estuvo ligada durante cincuenta años al ciclismo, estuvo afiliada a la Federación Ciclista Cordobesa y lo va a volver a estar ahora no solo con el proyecto de carreras internacionales, como lo son la Doble San Francisco-Miramar, sino también proyecto de darle impulso al ciclismo de base, al semillero, que tanto nos hace falta en la ciudad porque necesitamos gente joven, sangre nueva, para renovar lo que tenemos en este momento, que no es poco, pero hay que fomentar mucho más. Y es un orgullo para mí como el nieto de uno de los fundadores del club poder trabajar conjuntamente con Juan y con toda la comisión”.

La Doble San Francisco-Miramar 2023

Serrano también comentó que la nueva edición de la Doble San Francisco-Miramar se realizará el finde semana del 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de que el pelotón largue desde el frente del club.

“Estamos estudiando todavía todo lo que es el recorrido, anoche tuvimos una reunión, ya estamos trabajando en pos de esta nueva edición, estamos estudiando que posiblemente la llegada sea sobre calle 25 de Mayo como se hizo en la edición de Damas, estamos viendo las posibilidades también con respecto a la ruta porque desde Villa Concepción del Tío hacia Balnearia está muy rota en este momento y por seguridad tal vez hagamos otro recorrido. Estamos estudiando todas esas alternativas en días sucesivos, ya la semana que viene vamos a tener todos los programas”, comentó.

Además, señalaron que se existe la posibilidad de realizar un prólogo en el Centro Cívico y de incorporar un recorrido hacia Plaza San Francisco, aunque todo esto quedará definido en los próximos días.