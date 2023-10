Sportivo, ahora por la Copa y la localía: cómo se juega el reducido

Faltan dos fechas para que se cierre esta eterna y repetitiva fase regular del Federal A. Sportivo Belgrano ya se aseguró un lugar en el reducido, pero sigue en la lucha por clasificar a Copa Argentina y poder jugar de local al menos el primer cruce de las eliminatorias por el ascenso.

A pesar de que faltan estas dos fechas, ya se pueden sacar algunas conclusiones de cara a lo que viene.

La victoria en Sunchales y los resultados de la jornada le dieron otro empujoncito a Sportivo para acercarse a la Copa Argentina porque hoy sería el mejor tercero de todas las zonas (clasifican 1° y 2° de cada zona y los 2 mejores 3°). Depende de sí mismo y ganando en la última fecha se quedará con un lugar en los 32avos.

Sin embargo, habrá que esperar, para la Verde todo se definirá con Defensores de Belgrano, equipo que vendrá a San Francisco a jugarse la permanencia. Este juego se disputará el fin de semana del 28 y 29 de octubre.

El reducido

La etapa eliminatoria por el ascenso se juega a un partido en cancha del mejor clasificado y con ventaja deportiva, es decir que en caso de empate avanza el local.

Esta ventaja se mantiene en todo el playoff, menos en la final donde hay penales.

Para determinar los cruces, los clasificados se acomodan en una tabla, pero no general. El 1 es para el mejor primero, el 2 es para el segundo mejor primero, el 3 es para el tercer mejor primero y así sucesivamente; por eso es muy importante poder clasificar como segundo del grupo ya que al menos te asegura jugar el primer cruce de local (en caso de clasificar tercero o cuarto en su zona arranca de visitante y difícilmente le toque algún cruce de local).

En el resto de las fases se mantiene el orden de la tabla, siendo local siempre el mejor ubicado.

Haciendo números

Si la primera fase terminará como está hoy, Sportivo jugaría de visitante con Independiente de Chivilcoy. Sin embargo, todo puede cambiar.

Para poder clasificar segundo, la Verde debe esperar que Sportivo Las Parejas le gane a Independiente en la próxima fecha y cerrar la fase ganándole a Defensores en San Francisco.

Juega con fuego porque en caso de una victoria de Las Parejas y de perder con Defensores, los santafesinos podrían arrebatarle el tercer puesto si también le ganan a Gimnasia en la última.

Cabe señalar que en caso de igualdad de puntos para definir posiciones se toman en cuenta los partidos entre sí, Sportivo no tiene ventaja con ninguno de los dos porque perdería por diferencia de gol con Independiente y por resultados entre sí con Sportivo Las Parejas.

Así se cierra la zona

35ª fecha (14/15 de octubre)

Sp. Las Parejas vs. Independiente

El Linqueño vs. Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano vs. Unión

Libre: Sp. Belgrano

36ª fecha (28/29 de octubre)

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Unión vs. Def. de Pronunciamiento

Douglas Haig vs. El Linqueño

Gimnasia (CdU) vs. Sp. Las Parejas

Libre: Independiente