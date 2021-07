El Consejo Federal de AFA dio a conocer este martes cómo se jugará la 13ª fecha del Federal A, que lo tendrá a Sportivo Belgrano como protagonista visitando a Gimnasia y Tiro de Salta. El encuentro se jugará el domingo 18 de julio a partir de las 15.30 horas.

El árbitro será el sanjuanino Pablo Núñez, acompañado por los asistentes Gabriel González y Jesús Allegue (también de San Juan). En tanto, el cuarto árbitro será Walter Cardozo de Jujuy.

Sportivo encadena ocho partidos sin victorias con seis empates y dos derrotas. La última vez que pudio ganar fue el 2 de mayo ante Crucero del Norte en condición de local, mientras que el último triunfo de visitante fue en diciembre del 2020 ante Boca Unidos.

El conjunto salteño es el único escolta de la zona, marcha invicto en su casa y no pierde desde la quinta fecha cuando cayó con el puntero Racing de Córdoba.

Programación de la 13ª fecha

Sábado 15 hs | Douglas Haig vs. Crucero del Norte

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo 15 hs | Juv. Unida (G) vs. Depro

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo 15 hs | Gimnasia (CdU) vs. Central Norte

Árbitro: Guillermo González

Domingo 15 hs | Boca Unidos vs. Def. de Belgrano

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

Domingo 15 hs | Racing (Cba) vs. Chaco For Ever

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo 15.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Sp. Belgrano

Árbitro: Pablo Núñez

Domingo 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Unión de Sunchales

Árbitro: Jorge Sosa

Libre: Sarmiento

Tabla