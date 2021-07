Tras el empate en Corrientes, Sportivo bajó un escalón en la tabla

Este miércoles se disputó la 11° fecha del Federal A y, a pesar de que dejó una buena imagen, Sportivo Belgrano no pudo aprovechar para acomodarse en la tabla de posiciones.

La Verde volvió a sumar un punto y ahora marcha en la sexto. Fue superado por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que venció a Douglas Además, sus perseguidores también se acomodaron y la brecha se acortó.

Lo positivo es que Chaco For Ever y Central Norte repartieron puntos y no se escaparon; mientras que Racing de Córdoba ganó y es puntero absoluto con una importante diferencia en la tabla.

Resultados de la 11° fecha de la Zona B:

La tabla