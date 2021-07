Tras el empate en Corrientes, el entrenador de Sportivo Belgrano hizo un análisis del partido y se mostró conforme con el rendimiento de su equipo.

"Las sensaciones son positivas, lo que me queda a mi y al grupo es que lo podríamos haber ganado y eso habla de que el equipo hizo un buen partido. Manejamos la pelota en el primer tiempo, generamos muchas situaciones de gol, tuvimos muchas aproximaciones y generamos cuatro o cinco córner en el primer tiempo que eso habla de que el equipo lo fue a buscar, sufrimos algunas situación clara en el final del primer tiempo pero en líneas generales no nos generaron", indicó.

Y agregó: "En el segundo tiempo ellos corrigieron el esquema, nos complicaron un poco, pero el partido no pasaba sobresaltos porque el equipo seguía jugando bien. El rival se encuentra con un gol y desde ahí nos hace reaccionar, el equipo estaba haciendo un buen partido y rápidamente con los cambios tratamos de darle mas frescura, lo conseguimos y empatamos, lo podíamos haber ganado, tuvimos dos tres situaciones para ganarlo".

En este partido, Sportivo presentó desde el arranque una línea de tres defensores (Rossi-Molina-Felissia) con Arroyo y López Macri colaborando en las bandas. Al respecto, Martelotto comentó que "la idea era poder manejar más la pelota, poder generar más juego por dentro. Teníamos superioridad en la zona central y con los tres centrales la idea era tener mas seguridad en la faz defensiva y poder indiciar mejor. Los inicios fueron buenos, ampliábamos todo el campo con los tres centrales, lo dividíamos bien y eso nos daba mas gente arriba. Tuvimos mas presencia ofensiva, que era lo que nos faltaba y por eso se generaron tanta situaciones".

Conforme

El entrenador se mostró conforme con el trabajo del equipo a pesar de que no se consiguió la victoria y explicó que éste es el camino para volver a sumar de a tres. "No me preocupa, uno siempre quiere ganar y el equipo sale siempre a ganar. Me preocupaba un poco mas cuando el equipo no encontraba un funcionamiento, hoy lo encontró, el equipo jugó un buen partido en una cancha difícil, el equipo se plantó, manejó la pelota, generó situaciones de gol", señaló Martelotto.

"Lo normal es que cuando un equipo juega bien y tiene funcionamiento está más cerca de ganar, si volvemos a jugar de esta manera vamos a estar más cerca de ganar el próximo partido, ganar de una vez por todas de local y despejar algunos fantasmas", indicó el DT..

La Verde jugará el próximo domingo en condición de local ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, al respecto el entrenador expresó: "Hay que tratar de tener un funcionamiento parecido al de hoy, mejorar algunas cosas y corregirlas. Lo importante es que hoy el equipo dejó una imagen positiva".