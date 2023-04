Sportivo Belgrano: cómo quedó la tabla tras la derrota ante Douglas Haig

Sportivo Belgrano salió de la zona de clasificación tras la derrota sufrida en Pergamino este domingo ante Douglas Haig, por la sexta jornada del Federal A. El equipo de Giaccone sigue sin poder encontrar regularidad y volvió a dar un paso en falso fuera de casa.

A pesar de la derrota Sportivo Las Parejas sigue siendo el puntero, ahora perseguido por El Linqueño y Douglas Haig. Estos tres equipos se cortaron y la Verde quedó en mitad de tabla.

La próxima fecha será clave para Sportivo. Recibe a Unión de Sunchales y luego quedará libre, por eso será importante sumar de a tres en San Francisco.

Resultados de la 6ª fecha

Sábado | Sp. Las Parejas 0-1 El Linqueño

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo | Gimnasia (CdU) 3-1 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 4-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo | Douglas Haig 2-1 Sportivo Belgrano

Árbitro: Bruno Amiconi

Libre: Unión (Sunchales)

Tabla

7° fecha

Sportivo Belgrano vs. Unión (Sunchales)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Douglas Haig

Def. de Pronunciamiento vs. Gimnasia (CdU)

El Linqueño vs. Independiente (Chivilcoy)

Libre: Sp. Las Parejas