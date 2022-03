Sortearon los grupos de las copas Libertadores y Sudamericana

Los clubes argentinos ya conocen sus rivales en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, luego del sorteo realizado este viernes en la sede de Conmebol, en Paraguay.

Así quedaron los grupos d la Copa Libertadores:

El calendario de Colón en la Copa Libertadores 2022

Fecha 1: Peñarol (L), semana del 5 de abril

Fecha 2: Cerro Porteño (V), semana del 12 de abril

Fecha 3: Olimpia (V), semana del 26 de abril

Fecha 4: Cerro Porteño (L), semana del 3 de mayo

Fecha 5: Olimpia (l), semana del 17 de mayo

Fecha 6: Peñarol (V), semana del 24 de mayo

El calendario de Talleres en la Copa Libertadores 2022

Fecha 1: U. Católica (L), semana del 5 de abril

Fecha 2: Flamengo (V), semana del 12 de abril

Fecha 3: Sp. Cristal (L), semana del 26 de abril

Fecha 4: Flamengo (L), semana del 3 de mayo

Fecha 5: Sp. Cristal (V), semana del 17 de mayo

Fecha 6: U. Católica (V), semana del 24 de mayo

El calendario de Vélez en la Copa Libertadores 2022

Fecha 1: Estudiantes (V): semana del 5 de abril

Fecha 2: Bragantino (L): semana del 12 de abril

Fecha 3: Nacional (L): semana del 26 de abril

Fecha 4: Bragantino (V): semana del 3 de mayo

Fecha 5: Nacional (V): semana del 17 de mayo

Fecha 6: Estudiantes (L): semana del 24 de mayo

El calendario de Estudiantes en la Copa Libertadores 2022

Fecha 1: 6/4 Vélez (L)

Fecha 2: 13/4 Nacional (V)

Fecha 3: 27/4 Red Bull Bragantino (L)

Fecha 4: 4/5 Nacional (L)

Fecha 5: 18/5 Red Bull Bragantino (V)

Fecha 6: 25/5 Vélez (V)

*Aún no es oficial.

El calendario de River en la Copa Libertadores 2022

Fecha 1- semana del 5 de abril: Alianza Lima vs. River

Fecha 2 - semana del 12 de abril: River vs. Fortaleza

Fecha 3 - semana del 26 de abril: Colo-Colo vs. River

Fecha 4 - semana del 3 de mayo: Fortaleza vs. River

Fecha 5 - semana del 17 de mayo: River vs. Colo Colo

Fecha 6: semana del 24 de mayo: River vs. Alianza Lima

El calendario de Boca en la Copa Libertadores 2022

Fecha 1: Deportivo Cali (V), semana del 5 de abril

Fecha 2: Always Ready (L), semana del 12 de abril

Fecha 3: Corinthians (V), semana del 26 de abril

Fecha 4: Always Ready (V), semana del 3 de mayo

Fecha 5: Corinthians (L), semana del 17 de mayoÇ

Fecha 6: Deportivo Cali (L), semana del 24 de mayo

Por otro lado, así quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana: