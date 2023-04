Sigue bajando en la tabla

Tras la derrota sufrida este sábado en Chivilcoy, Sportivo Belgrano sigue cayendo en la tabla de posiciones y dejó pasar una gran chance. Si bien todavía falta mucho, la Verde quedó a cinco puntos del líder.

Con nueve unidades, el puntero es Sportivo Las Parejas que le ganó a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El escolta es Douglas Haig que tuvo fecha libre.

En la próxima fecha, Sportivo recibirá la visita de Gimnasia de Concepción del Uruguay que este sábado le ganó a Unión de Sunchales.

Resultados de la 4ª fecha

Sábado | Independiente (Chivilcoy) 4-1 Sportivo Belgrano

Árbitro: Cristian Rubiano

Sábado | Gimnasia (Cdu) 2-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Fernando Rekers

Sábado | Sp. Las Parejas 2-0 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Enzo Silvestre

Sábado | El Linqueño 2-1 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Matías Billione Carpio

Libre: Douglas Haig

Tabla de posiciones

Próxima fecha

Unión (Sunchales) vs. Douglas Haig

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Independiente (Chivilcoy)

Def. de Pronunciamiento vs. Sportivo Las Parejas

Libre: El Linqueño