Federal A: cómo quedó Sportivo en la tabla de la Zona 3

Sportivo Belgrano quedó en la tercera colocación de la tabla de la Zona 3 del Federal A, tras la derrota sufrida este domingo ante Sportivo Las Parejas -que ahora es escolta-. La Verde acumula cuatro puntos en tres fechas disputadas y es el equipo que más goles convirtió en su zona (6).

El torneo recién arranca y el puntero es Douglas Haig de Pergamino, que se mantiene invicto con dos victorias y un empate. El Fogonero tendrá fecha libre en la próxima jornada.

El próximo compromiso de Sportivo será en condición de visitante ante Independiente de Chivilcoy. En principio el partido se jugaría el sábado a las 16.30 horas.

Resultados de la 3ª fecha

Sportivo Belgrano 1-2 Sportivo Las Parejas

Árbitro: Gabriel Araujo

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-0 El Linqueño

Árbitro: Fernando Rekers

Unión (Sunchales) 1-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Matías Billione Carpio

Douglas Haig 1-0 Gimnasia (Concepción del Uruguay)

Árbitro: Lucas Cavallero

Libre: Defensores de Pronunciamiento

Así quedó la tabla

4° fecha

El Linqueño vs. Def. de Pronunciamiento

Sp. Las Parejas vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Independiente (Chivilcoy) vs. Sportivo Belgrano

Unión (Sunchales) vs. Gimnasia (CdU)

Libre: Douglas Haig