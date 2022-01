Novak Djokovic deberá replantear su postura anti vacuna si desea jugar los torneos más importantes de tenis. Luego de ser deportado de Australia por no cumplir los requisitos con su pase sanitario, el serbio se enfrenta a otro gran problema: en Roland Garros, próximo Grand Slam, no permitirán la participación de tenistas que no estén vacunados contra el Covid-19.

"Todo deportista que venga a una competición en Francia, como el Torneo de las Seis Naciones de rugby, deberá estar vacunado para entrar en un recinto deportivo", informaron fuentes del gobierno galo a la agencia AFP.

El gobierno francés precisó que esta regla no se aplicará solo a deportistas amateurs y profesionales galos o extranjeros que estén ya en Francia, sino también a deportistas extranjeros que viajen al país para competir, como el caso de Djokovic en Roland Garros (fines de mayo).

La ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, horas después de que el Parlamento aprobó definitivamente el proyecto de ley que impone como obligatoria la presentación del certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, como los espectáculos deportivos y eventos masivos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Maracineanu detalló que la medida será necesaria para ingresar a "estadios, teatros o salones" y para el conjunto de los "espectadores, de los practicantes, de los profesionales, franceses o extranjeros".

Fuente: Noticias Argentinas