San Isidro confirmó esta semana a su nuevo entrenador de cara a la temporada 2024/2025 de la Liga Argentina de Básquet. Se trata del sunchalense Sebastián Porta, que viene de trabajar como asistente en Comunicaciones (Liga Nacional) y en el básquet ecuatoriano.

En ese marco, Porta dialogó con La Mañana de El Periódico y contó sobre su llegada al club de calle Corrientes, su experiencia y el desafío que representa trabajar en una institución que pugna desde hace varios años por el tan soñado ascenso a la Liga Nacional.

“Llego a una institución prestigiosa, que hace las cosas bien, que siempre quiere ser protagonista, es donde casi todos los entrenadores ponemos los ojos para trabajar porque lo único que hay que hacer en este tipo de instituciones es trabajar, no falta nada y está todo a la orden del día. También había una cuestión familiar, estoy cerca de mi casa, de mi familia, entonces eso también ayuda, pero por sobre todas las cosas lo primero que destaco es la seriedad de sus dirigentes, es una plaza hermosa que hace años que es protagonista y que quiere seguir haciéndolo, proyectando chicos y sumando jugadores de experiencia para tratar de jugar siempre instancias finales”, comentó el DT.

Porta trabajó en Comunicaciones de Corrientes en Liga Argentina y Liga Nacional, también lo hizo en Piratas de Ecuador, experiencias que le fueron muy útiles para su formación. Sin embargo, siempre estuvo conectado con lo que pasaba en el básquet argentino.

Con respecto a la Liga Argentina, el entrenador destacó que “siempre en las dos zonas hay dos o tres equipos fuertes, este año lo fue Sani, lo fue de Villa San Martín y fíjate que a Villa San Martín también lo deja eliminado Rivadavia de Mendoza, ahora Atenas y Sportivo Suardi hay que ver cómo termina, entonces se genera cierta expectativa. Por el lado de la sur también siempre hay cuatro o cinco equipos que que intentan ser protagonistas, me parece que siempre hay tres o cuatro equipos por zona que buscan ser protagonistas y arman buenos equipos, San Isidro es uno de los que lo ha hecho siempre, busca estar en las máximas posiciones y esperemos que la temporada que viene no sea la excepción”.

Y agregó: “Obviamente requiere mucho trabajo y primero hay que armar el equipo, un montón de situaciones y que no ocurran imponderables, pero es una liga que no es tan lógica como la Liga Nacional porque como nos pasó con Comunicaciones el año anterior, nosotros le fuimos a jugar a Barrio Parque que fue todo el año puntero y fuimos con un grupo de jóvenes 'irrespetuosos' -por llamarlo de alguna manera en el buen sentido- y le pudimos haber ganado 3 a 0 y no 3 a 1”.

El nuevo equipo

Porta contó que en los próximos días comenzarán a trabajar en el armado del equipo para la próxima temporada con una base de jugadores que ya disputaron esta temporada. “Pirincho hizo un trabajo maravilloso con el proyecto, con los chicos en el día a día y poniéndolos a jugar que no es poca cosa, perdón, que es muchísimo”, indicó.

“Como primer medida ya hay un borrador de jugadores que estamos analizando Marcos Basso, con Alejandro Aimaretti, con Carlos Berardo y con en el grupo de WhatsApp de los dirigentes, la verdad que armar un equipo dos meses antes de la pretemporada solamente habla de la seriedad y de los responsables que son en la dirigencia, sí debo reconocer que esto no me pasaba mucho o casi nunca, así que es algo que siempre debemos remarcar de San Isidro, entonces bueno, a partir de esos borradores de jugadores que tenemos hay que tratar de armar el mejor equipo posible”, señaló el entrenador.

Además, dijo: “En el básquet actual, a la orden del día, defender duro, correr la cancha, tomar tiros abiertos, pasar de la transición defensiva a la ofensiva en el menor tiempo posible; eso es lo que todos los entrenadores quieren, eso se entiende, pero a partir de ahí, si no hay un buen tirador desde la selección de equipo, tratar de construir el mejor tiro posible, yo considero que correr todo el partido no es bueno, ni tampoco jugar cinco contra cinco los 40 minutos”.

En ese marco, el DT explicó que hay jóvenes sub 23 del club que continuarían en la institución (aunque esto no es definitivo). “Les digo chicos, pero ya son sub 23, van a tener participación activa como lo vienen haciendo sí, Santiago Bruno y Jeremías Diotto son del club, con Jerónimo Suñé hay una situación que resolver, yo obviamente deseo que siga participando, siga compitiendo y creciendo en San Isidro porque me parece que es el mejor lugar donde lo puede hacer, la verdad esos tres chicos vienen en franco crecimiento, a lo mejor Diotto un paso más atrás, pero por una cuestión de que en el básquet, nosotros los pivots, los rústicos como digo yo con cariño, maduramos un poco más tarde. Hay que esperarlo, pero el año pasado lo ha hecho muy bien y tiene que seguir mejorando, entonces a partir de esos tres chicos ya un poco se reduce la búsqueda de jugadores y trataremos de enfocarnos en jugadores puntuales”, apuntó Porta.

"San Isidro es así, siempre está trabajando de manera anticipada. La verdad que es una maravilla, increíble y por eso estoy tan a gusto, estoy tan feliz de estar donde estoy", dijo Porta.

“Pirincho” Beltramo, fuente de consulta permanente

Daniel Beltramo será director deportivo, pero sin dudas tendrá mucho que aportar al plantel superior y para Porta eso es clave porque es “fuente de consulta” permanente. “Cuando yo estaba en Libertad lo llamaba para que me ayude a resolver situaciones, así que ahora que lo voy a tener en el día a día ahí, va a ser mucho mejor para mí”, expresó.

“El trabajo tiene que ser mancomunado, tenemos que estar siempre en contacto, como dije yo siempre hablaba con Pirincho cuando estaba en otro lugar, ahora que voy a estar ahí lo voy a aprovechar al máximo. Me parece que es un tipo que es una eminencia en la categoría, un tipo totalmente instruido, él me dijo venga a trabajar sin ningún temor, así que muy contento. Después, cuando se termine de conformar el plantel, veremos y nos sentaremos con Pirincho, con Julián, con la dirigencia, el coordinador de inferiores también como para ver qué juveniles siguen en el plantel, qué chicos prestamos y qué le conviene al club también porque hay que cuidar los intereses del club siempre”, indicó.