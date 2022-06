Se volvió a meter en la discusión

Tras disputarse la 13° fecha y con la victoria en San Nicolás, Sportivo Belgrano logró salir del fondo y escalar posiciones para volver a meterse en la discusión por entrar entre los mejores ocho de la zona.

La Verde ahora acumula 15 puntos, dos puntos por debajo de Gimnasia y Tiro que ganó en clásico ante Juventud Antoniana y se ubica en la octava colocación de la tabla.

El líder sigue siendo Racing de Córdoba, que el sábado le ganó a Central Norte en Salta y sacó 5 puntos de ventaja en la cima.

El próximo compromiso para la Verde será el sábado 18 de junio donde recibirá a Central Norte de Salta, luego visitará a San Martín de Formosa el jueves 23 de junio.

Resultados de la 13ª fecha

Sábado | Depro 1-1 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: José Sandoval

Sábado | Central Norte 0-1 Racing (Cba)

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Douglas Haig 0-0 Sarmiento

Árbitro: Marcos Fernández

Domingo | Unión (Sunchales) 2-1 Boca Unidos

Árbitro: Gustavo Benítes

Domingo | Def. de Belgrano 0-2 Sp. Belgrano

Árbitro: Brian Ferreyra

Domingo | Gimnasia y Tiro 2-0 Juv. Antoniana

Árbitro: Nelson Sosa

Domingo | Atl. Paraná 4-0 Crucero del Norte

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | San Martín (Formosa) 3-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Mauricio Martín

Libre: Sportivo Las Parejas

Así está la tabla

14° fecha

Juv. Antoniana vs Atl. Paraná

Boca Unidos vs Gimnasia y Tiro

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Unión (Sunchales)

Gimnasia (CdU) vs Def. de Pronunciamiento

Racing (Cba) vs San Martin (Formosa)

Sp. Belgrano vs Central Norte

Sarmiento vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Crucero del Norte vs Sp. Las Parejas

Libre: Douglas Haig