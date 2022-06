Federal A: jugaron para Sportivo, pero no lo aprovechó

Sportivo Belgrano no pudo aprovechar los resultados que se dieron en la fecha 12 del Federal A para meterse en zona de clasificación y acercarse a los que pelean por los primeros lugares.

Con el empate conseguido ate Douglas Haig, la Verde ahora suma 12 puntos quedó a 2 de la zona de clasificación, ahora comparte posición con otros cinco equipos.

El puntero es Racing de Córdoba, que aprovechó el empate de Central Norte y le ganó a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (próximo rival de Sportivo).

Los resultados de la fecha

Sábado | Crucero del Norte 2-1 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Fabricio Llobet

Domingo | Juv. Unida (Gualeguaychú) 1-0 San Martín (Formosa)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Sp. Las Parejas 0-0 Atl. Paraná

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo | Juv. Antoniana 1-2 Unión (Sunchales)

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Boca Unidos 0-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Brian Ferreyra

Domingo | Sportivo Belgrano 0-0 Douglas Haig

​​​​​​​Árbitro: Gustavo Benites

Domingo | Racing (Cba) 2-1 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

​​​​​​​Árbitro: Mauricio Martín

Domingo | Gimnasia (CdU) 0-0 Central Norte

​​​​​​​Árbitro: Fernando Marcos

Libre: Sarmiento (Resistencia)

La tabla

​​​​​​​

La próxima fecha

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sp. Belgrano

Central Norte vs Racing (Cba)

San Martin (Formosa) vs Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Unión (Sunchales) vs Boca Unidos

Gimnasia y Tiro vs Juv. Antoniana

Atl. Parana vs Crucero del Norte

Douglas Haig vs Sarmiento (Resistencia)

Libre: Sp. Las Parejas