Sportivo y Douglas aburrieron en la mañana del domingo

Sportivo Belgrano empató sin goles con Douglas Haig de Pergamino por la 12° fecha del Federal A. En un partido trabado, aburrido y con pocas chances en los arcos ninguno pudo romper el cero.

En una primera parte pareja, a ambos equipos les costó meterse en el ritmo del partido. Sportivo insistió buscando a Avaro y a López Macri en ataque, apoyados de un buen trabajo de Attis en la primera parte.

Un rebote de Giménez -en presión alta- que se fue muy cerca del palo derecho de Carrera y un centro pasado desde la izquierda, que no pudo conectar con comodidad Pablo Mazza, fueron las primeras ocasiones de peligro antes de los 30'.

El partido se fue armando lentamente. Mazza volvió avisar con un remate cruzado que despejó Quinteros y Avaro gestionó un mano a mano inmejorable que terminó con remate por encima del travesaño.

No llegó la habitación. Villegas, nueva incorporación, no fue de la partida porque no llegó la habilitación para firmar planilla.

En el segundo tiempo Sportivo salió más concentrado. Attis presionó al arquero Carrera que falló y perdió el balón fuera del área, el delantero cordobés tardó en enviar el centro que finalmente despejó al córner la defensa "rojinegra". En la misma jugada logró conectar de cabeza Molina y el balón se fue muy cerca del palo derecho.

El partido se armó rápidamente. Douglas llegó con un centro pasado que capturó Mazza, amagó y envió un centro atrás que Serato no pudo definir ante la presión de Quinteros y de Arroyo. Sportivo respondió con una media chilena de Attis que se fue muy cerca del palo de Carrera.

La Verde insistió, pero poco a poco se fue apagando ante un Douglas que comenzó a lastimar de contra. Con pocas ideas, remates de media distancia, actitud, pero poco fútbol, el equipo de Armando fue para adelante ante un rival que empezó a ver el empate con buenos ojos.

Córdoba con cuadro gripal. El delantero tampoco fue de la partida porque un cuadro gripal le impidió trabajar con normalidad en la semana.

Fue a ganarlo

En el tramo final, Armando pateó el tablero. Mandó al campo a Gaviglio por Avaro y a Argüello por Giménez para ir a buscar la victoria. Sin embargo, el trámite no tuvo modificación y a pesar del ímpetu mostrado por el equipo, nunca pudo traducir esa actitud en jugadas concretas de gol.

De esta manera se fue un nuevo juego en San Francisco para Sportivo. Fue con un pálido empate que lo mantiene lejos de la conversación ante un equipo que se fue conforme con el 0 a 0 porque sigue expectante en la tabla de posiciones.

El próximo compromiso para el equipo de Armando será en Villa Ramallo donde visitará a Defensores de Belgrano por la fecha 13.

Síntesis

Sportivo Belgrano 0: Matías Quinteros; Lucio Pérez, Santiago Molina, Mauro Orué y Osvaldo Arroyo; Jeremías Giménez y Tomás Federico; López Macri, David Muller, Enzo Avaro; y Tomás Attis. DT: Raúl Armando

Douglas Haig 0: Juan Ignacio Carrera; Lucas Borba, Lucas López, Raúl Albornoz y Matías Barbero; Álvaro De Gaetani, Santiago Gallucci Otero, Pablo Mazza y Robertino Serato; César Pereyra y Rodrigo Caballuci. DT: Gabriel Nasta.

Árbitro: Gustavo Benítes A1: Walter Cardozo A2: Luciano Díaz 4°A: Oscar Bono

Cambios: Johansen por Pereyra (DH) Bustamante por López Macri (SB) Peludé por Muller (SB) Mauri por Borba (DH) Argüello por Giménez (SB) Gaviglio por Avaro (SB) Moreno por Cabalucci (DH) Bonello por Barbero (DH) Grosso por Mazza (SB)

Goles: -

Estadio: Juan Pablo Francia