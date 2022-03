Se viene el superclásico entre River y Boca: cómo llegan los equipos

Los equipos de River Plate y Boca Juniors protagonizarán este domingo 20 de marzo a partir de las 19 una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, por la septima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. Será en la llamada "fecha de los clásicos", ya que además se enfrentan Independiente vs. Racing, Colón vs. Unión, San Lorenzo vs. Huracán, Rosario Central vs. Newell's y Gimnasia frente a Estudiantes en La Plata.

¿Cómo llega River al superclásico?

River líder y a la espera de un clásico "bisagra"

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y quedó al frente de la Zona “A” de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Julián Alvarez, Juan Quinteros y Enzo Fernández, puntales en los números del "Millo".

• 3, los penales para el “Millonario”

Las tres penas máximas cobradas para el equipo de Núñez, líder en anotaciones desde los doce pasos con 4 goles, ante el "Tripero" hacen que en el registro de cuándo fue la última vez que sucedió en el torneo argentino haya que remontarse a la Superliga 2018-19, donde Newell´s venció 3-0 a San Martín de San Juan.

La última vez para River fue en 1974, frente a Altos Hornos Zapla, por el Nacional de ese año.

• Quinteros, el goleador de los 12 pasos

El colombiano, autor del tercer tanto “Millonario” se convirtió en uno de los goleadores de penales de la Copa LPF 2022, junto a Jhonatan Candia (Huracán) y Martín Ojeda (Godoy Cruz).

“Juanfer” alcanzó 16 goles con 7 asistencias en 68 PJ con el conjunto de Núñez (7 goles y 4 asistencias los consiguió tras ingresar como suplente).

• Julián Álvarez va por Santos Borré

El delantero cordobés lleva anotados 41 goles en 102 apariciones, alcanzó a Lucas Alario (41 en 82 PJ) y quedó por detrás de Rafael Santos Borré (55 en 149 PJ), como el máximo anotador de la era Marcelo Gallardo.

• Enzo Fernández, amo y señor del comienzo de las jugadas

El mediocampista “Millonario” fue quien abrió el marcador ante Gimnasia y Esgrima La Plata, es el futbolista con más pases en el certamen (391).

Por el lado del equipo de La Plata, dirigido por Néstor Gorosito, cosechó 1 de los últimos 9 puntos en juego y es el equipo con más goles y penales recibidos (13 y 5 convertidos, respectivamente) y 1 atajado.

¿Cómo llega Boca?

Boca venció a Estudiantes de La Plata en el Estadio “Uno” y lo dejó sin invicto por la Zona “B” de la Copa de la LPF 2022 y contó con dos figuras excluyentes: Agustín Rossi y Luis Advíncula, quien atajó un penal y anotó el tanto de la victoria, respectivamente.

• Agustín Rossi, o el “Sr Penales”

El arquero de 26 años y nacido en Buenos Aires le atajó un penal a Estudiantes, en lo que ya lleva 10 contenidos sobre 34 ejecutados con la camiseta de Boca, lo que le da un 29.4% de eficacia.

• Advíncula, con presencia en el once incial

El peruano, que le dio los tres puntos vitales al “Xeneize”, es junto a Rossi son los jugadores con más minutos disputados en el certamen (607’).

• Villa, el “invisible”, con más disparos al arco

El delantero colombiano participó en el 62.5% de los goles de Boca en la Copa LPF 2022 (2 tantos y 3 asistencias) y es el futbolista con más tiros (22), remates al arco (14) y tiros de esquina (29) en el fútbol argentino.

¿Y los otros equipos?

- Unión, puntaje perfecto en el 15 de abril

El equipo santafesino, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa derrotó 2 a 1 a Banfield en Santa Fe y comparte la cima de la Zona A junto a River y Defensa y Justicia con 13 puntos. El “Tatengue” consiguió puntaje perfecto en condición de local en el torneo, con 12 puntos y acumula 6 victorias consecutivas en condición de local.

- San Lorenzo logró la primera victoria como local y cortó una extensa racha

El triunfo de los dirigidos por Pedro Troglio ante Talleres en Córdoba, por 1-0, le dio así la primera victoria en la Copa LPF.

El Ciclón cortó una racha de 14 partidos sin ganar como visitante, en la que sumó 5 empates y 9 derrotas.

Por otro lado, Ricardo Centurión, una de las figuras en el Mario Alberto Kempes ante la “T”, es el futbolista con más faltas recibidas en el certamen, con 26.

- Gago sonríe: Racing el único invicto de la Copa LPF

La “Academia” goleó a Atlético Tucumán por 4-0 en el Presidente José Fierro y se metió entre los 4 mejores equipos de la Zona A, con 12 puntos. Los tres puntos para los dirigidos por Fernando Gago suman y son parte del buen andar de los de Avellaneda que cuentan con el mote de únicos invictos de la competencia.

Gabriel Hauche participó del gol en las últimas 5 jornadas para la Academia (3 tantos y 2 asistencias).

- Rojo de empatar

Independiente igualó frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en Avellaneda y así sumó su cuarto empate consecutivo en el campeonato.

Por otro lado, los 8 goles que el “Rojo” lleva en la Copa fueron anotados por diferentes futbolistas: Joaquín Laso, Carlos Benavídez, Tomás Pozzo, Andrés Roa, Alan Soñora, Gastón Togni, Rodrigo Márquez y Leandro Benegas.

- Ojeda y el “Tomba” sonríen en el complemento

Martín Ojeda anotó en el triunfo por 3 a 1 de Godoy Cruz ante Huracán en Parque Patricios, con el atacante que en lo que va del torneo celebró el 100% de sus goles durante los segundos tiempos (4) y lidera el ranking de chances creadas (19).

Además, el uruguayo Jhonatan Candia convirtió el gol más rápido del torneo cuando quebró el resultado a los 40 segundos de juego.