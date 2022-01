Este sábado se reanuda la Liga Amateur de Fútbol, tras el receso por las fiestas de fin de año. Será con la disputa de la cuarta jornada en las canchas de Juventud Unida y La Milka.

Entre los encuentros que se disputan este sábado se destacan el cruce entre La Trucha y Juventud Unida, en barrio Sáenz Peña. Mientras que en La Milka, el "Quintero" y Defensores de Iturraspe dirimen la punta de la Zona 1.

Programación de la 4° fecha

- Cancha de Juventud Unida

16 hs Club Colón vs. Estudiantes

17.15 hs La Florida vs. 1° de Mayo

18.30 hs La Trucha vs. Juv. Unida

- Cancha de La Milka

17 hs Def. de Frontera vs. Tiro y Gimnasia

18.30 hs Def. de Iturraspe vs. La Milka

Así están las tablas:

Zona 1

1. Def. de Iturraspe 6 pts. +1

2. La Milka 4 pts.

3. La Trucha FC 3 pts.

4. Club Colón 3 pts. -2

5. Juv. Unida 1 pt. -2

Zona 2

1. La Florida 9 pts. +4

2. Tiro y Gimnasia 5 pts. +1

3. Estudiantes SC 4 pts.

4. 1° de Mayo 4 pt.

5. Def. de Frontera 3 pts. -1