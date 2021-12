Este domingo se disputó la 7° fecha del Torneo de Fútbol Femenino en el predio "Nicolás Losano" donde el equipo de Bartolomé Mitre de Las Varillas se mantiene como único invicto y puntero del campeonato tras ganarle a Talleres.

En el cierre de la jornada, Sportivo Belgrano le ganó a Las Lobitas y son únicas escoltas. También ganaron Proyecto Crecer y Antártida Argentina. Defensores y Rompe Redes terminaron empatadas.

Resultados de la 7° fecha

Antártida Argentina 5-0 Dep Luxardo

Goles: Ana Galíndez x2 - Belén Bartolomeo - Melani Favetto - Viole Domínguez (AA)

Proyecto Crecer 2-0 El Faisán

Goles: Marianella Alvarez x2 (PC)

Defensores de Frontera 1-1 Rompe Redes

Goles: Agustina Ramírez (DF) - Vanesa Almada (RR)

Mitre 4-0 Talleres

Goles: Eva Sotello - Cindy Luna x2 - Antonella Luque (M)

Las Lobitas 0-2 Sportivo Belgrano

Goles: Rocío Navarrete - Gisela Giraldo (SB)

Tabla de posiciones

1) Mitre (Las Varillas) 21 pts.

2) Sportivo Belgrano 18 pts.

3) Filial Talleres 15 pts.

4) Las Lobitas 13 pts

5)Antártida Argentina 9 pts.

6)Proyecto Crecer 7 pts.

7) El Faisán 5 pts.

8)Defensores de Frontera 5 pts.

9) Rompe Redes 5 pts.

10) Deportivo Luxardo 1 pts.

8° fecha (Se jugaría el miércoles)

Antártida Arg. vs. Sportivo Belgrano

Dep. Luxardo vs. Proyecto Crecer

Talleres vs. Def. de Frontera

Rompe Redes vs. Las Lobitas

El Faisán vs. B. Mitre