Continúa este domingo el torneo de fútbol femenino que organiza Sportivo Belgrano en el predio "Nicolás Losano" con la disputa de la 7° fecha que puede ser determinante en la lucha por el campeonato.

Se enfrentan cuatro equipos que luchan por el título: Mitre de Las Varillas -punteras- enfrentan a la Filial de Talleres -segundas-, mientras que Sportivo Belgrano -también escolta- enfrenta a Las Lobitas -cuartas-.

La programación:

- Cancha 1 Horacio Lola Hernández

9 hs Antártida vs Dep. Luxardo

10:30 hs Proyecto Crecer vs El Faisán

- Cancha 2 Lucas "Tecla" Farías

9 hs Defensores de Frontera vs Rompe Redes

10:30 hs Mitre vs Talleres

11:40 hs Las Lobitas vs Sportivo Belgrano

Tabla de posiciones

1) Mitre (Las Varillas) 18 pts.

2) Sportivo Belgrano 15 pts.

3) Filial Talleres 15 pts.

4) Las Lobitas 13 pts

5) Antártida Argentina 6 pts.

6) El Faisán 5 pts.

7) Defensores de Frontera 4 pts.

8) Rompe Redes 4 pts.

9) Proyecto Crecer 4 pts.

10) Deportivo Luxardo 1 pts.