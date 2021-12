Juegan los herederos en la Amateur: Iturraspe y La Florida protagonizan un histórico clásico

Pasaron 29 años, para ser exactos, después de que se jugó el último clásico oficial en la Liga Amateur entre La Florida y Defensores de Iturraspe. Y este sábado se volverán a ver las caras dos de los clubes más populares del fútbol sanfrancisqueño.

Esta vez no será con los históricos nombres que llenaron de gloria a ambas camisetas, aunque sí con los mismos apellidos. Es que casi 30 años después son los hijos y nietos de aquellas glorias de barrio los que defenderán esos colores.

En ese marco, El Periódico dialogó con dos de los protagonistas que guardan una peculiar relación con las instituciones que se enfrentan este sábado. Se trata de Matías Vico, hijo del reconocido jugador de Iturraspe Daniel “Chiva” Vico, y de Agustín Prata, hijo de Raúl Prata y nieto de Ismael "Pirincho" Peralta, otro referente de La Florida.

“Es poner a un barrio de pie”

Para Matías Vico llevar esta camiseta es algo muy especial por todo lo que significa su padre en el club, su infancia y las imborrables anécdotas de la “Aplanadora Verde” como protagonista en el fútbol local.

“Es revivir momentos inolvidables que vivió mi viejo como jugador, es poner de vuelta un barrio de pie algo que parecía imposible. Con todo el historial que tiene esta camiseta para mí es un orgullo representar a esta barriada”, expresó el también reconocido jugador del fútbol regional.

Y agregó: “Son varias las sensaciones que tengo, el compromiso con una camiseta de un historial riquísimo y como equipo llegamos bien mentalizados de que vamos a defender los colores de un grande de verdad”.

Esta vez, la “Chiva” estará detrás del alambrado y sin dudas se le piantará un lagrimón cuando vea a su hijo. “Tengo revistas en casa, cuadros colgados en la pared, recuerdo las copas que hay en el club de los campeonatos que ganaron”, expresó el jugador.

Matías es el papá de Santiago Vico, actual jugador de las inferiores de Newell’s. Uno de los sueños que espera cumplir, quizás más adelante, es el de jugar juntos en Iturraspe. “Sería un sueño jugar con mi hijo con la camiseta que tanto amamos, pero por ahora no, después de que él cumpla su sueño de jugar en el futbol profesional”, comentó.

“Lo único que quiero es darle una alegría al barrio”

Por su parte, Agustín Prata (ex jugador de Sportivo Belgrano) jugará en La Florida, por una cuestión de barrio y de herencia porque tanto su padre como su abuelo son referentes de la institución.

“Me sumé por mi viejo y por mi abuelo, ellos pasaron por La Florida, se criaron en el barrio y es un orgullo. Yo juego en Trebolense (Liga San Martín), me llamaron y todavía estaba en competencia, ni bien terminamos me sumé. Me sirve para seguir jugando, entrenando y en realidad porque también es lindo jugar con los chicos del barrio”, explicó el lateral derecho de la “Flora”.

Prata todavía no había nacido cuando “la Flora” jugaba en la Amateur, pero sí recuerda las últimas incursiones en la Liga Regional. “Yo era muy chico, recuerdo que mi abuelo tenía un Fiat 1500 e íbamos a la sede a la mañana, después a la tarde íbamos a la cancha a ver a la reserva y a la primera. La Flora es algo muy grande en San Francisco”, expresó.

“Queremos llegar a lo más alto posible, salir campeón y festejar con nuestra gente. Pero vamos paso a paso, nos conocemos, tenemos un buen nivel y tenemos jugadores del barrio principalmente, pero vamos paso a paso. Tenerlos a todos ellos (ex jugadores) afuera del alambrado va a ser una linda presión, lo único que quiero es darle una alegría”, destacó Prata.

Algo de historia

El último campeón oficial de la Liga Amateur es La Florida, que le ganó la final de la temporada 1992 a 1º de Mayo. En las semifinales de ese torneo, la “Flora” eliminó a Iturraspe con un global de 3-1, partido que también contó con la presencia de Diego Garay.

Pero esa fue la revancha. En 1991, La Florida e Iturraspe llegaron al final del octogonal con la misma cantidad de puntos y tuvieron que definir al campeón en un mano a mano que se lo llevó el Verde con dos goles de Hidalgo para festejar el bicampeonato.

Los trapos de la previa