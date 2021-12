La Liga Amateur de fútbol tiene todo listo para dar comienzo al torneo de verano 2021 que tiene como punto de partida el próximo sábado 4 de diciembre donde se disputará el primer clásico de barrio.

La actividad se desarrollará en las canchas de Iturraspe y de La Milka con el siguiente cronograma de partidos:

1º fecha - Sábado 4 de diciembre

- Cancha de Iturraspe

17 hs Def. de Frontera vs. Estudiantes SC

18.15 hs Def. de Iturraspe vs. La Florida

- Cancha de La Milka

16 hs 1º de Mayo vs. Tiro y Gimnasia

17.15 hs La Trucha FC vs. Club Colón

18.30 hs La Milka vs. Juventud Unida