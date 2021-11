Este domingo por la mañana se disputan los partidos de vuelta de las semifinales de Liga Juvenil para las categorías sub 14 y sub 16. La Jornada tendrá partidos en las canchas de La Milka y Defensores de Iturraspe.

- Cancha de La Milka

9 hs Estrella Verde vs Def. de Iturraspe (sub 14) - [2-0]

10:15 hs Antártida Blanco vs Antártida Azul (sub 16) - [1-5]

- Cancha de Iturraspe

9 hs Def. de Sportivo vs Antártida Azul (sub14) - [0-1]

- Final Copa de Plata (sub14 )

10:15 hs Antártida Blanco vs Juventud Unida (sub 14) - [0-0]

11:30 hs Def. de Iturraspe vs La Milka (sub 16) - [3-0]