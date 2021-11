Este domingo se disputaron las semifinales de ida de la Liga Juvenil de Fútbol en las canchas de La Milka e Iturraspe.

En la categoría sub 14, Antártida Argentina y Estrella Verde sacaron ventaja de cara a la clasificación a la final. Mientras que en la Sub 16, Iturraspe y Antártida Azul también ganaron sus compromisos.

Resultados

- Cancha de La Milka

La Milka 0-0 Antártida Blanco (sub 14) -Copa de Plata- (*)

Antártida Azul 5-1 Def. de Sportivo (sub 14)

La Milka 0-3 Def de Iturraspe (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

Def. de Iturraspe 0-2 Estrella Verde (sub 14)

Antártida Azul 1-0 Antártida Blanco (sub 16)

(*) Antártida Blanco (sub 14) ganó por definición a penales y jugará el próximo domingo la final de la Copa de Plata con Juventud Unida.