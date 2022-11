Este domingo se juegan los cuartos de final del Torneo Campeonato de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, esta vez sin equipos de nuestra ciudad. La acción comenzará desde las 17 horas en todas las canchas.

Los encuentros se disputan a partido único y caso de empate en los 90 minutos reglamentarios la definición se trasladará al punto del penal.

También continúan los cuartos de final del Torneo Campeonato que ya comenzaron con la goleada de Sportivo Suardi ante Alianza Carrilobo la semana pasada y continuaron esta semana con la victoria 2-0 de 8 de Diciembre sobre Atlético Miramar.

Cuartos de final del Torneo Campeonato

Almafuerte (Las Varillas) vs. 9 de Julio (Freyre) - [Árbitro: Fernando Rekers]

Rivadavia (Río Primero) vs. 9 de Julio (Morteros) - [Árbitro: Matías González / Emilio Fernández]

San Jorge (Brk) vs. Centro Social Brinkmann - [Árbitro: Federico Valle / David Ramallo]

Tiro Federal vs. Social Altos de Chipión - [Árbitro: Richard Moyano]

Cuartos de final del Torneo Clasificatorio

Sportivo Suardi 5-0 Alianza Carrilobo

Porteña Asoc. vs. Juniors (Suardi) - [Árbitro: Fabrizio Lipari]

Sp. Balnearia vs Bartolomé Mitre (Las Varillas) - [Árbitro: Azarías González]

8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío) 2-0 Atl. Miramar