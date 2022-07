El torneo "Diego Viglianco" de la Liga Juvenil de Fútbol se reanuda este domingo por la mañana tras el receso por vacaciones de invierno. Será en las canchas de Iturraspe, La Milka y Juventud Unida.

En esta etapa del campeonato se disputan los cruces eliminatorios en las categorías sub 14 y sub 16 bajo el formato de ida y vuelta. En esta oportunidad se juegan los partidos de ida.

En sub 16, Defensores de Iturraspe y La Milka avanzaron directamente a semifinales tras terminar primero y segundo en la fase regular, respectivamente.

Programación:

- Cancha de Iturraspe

9:30 hs Def de Sportivo vs Antártida Pingüino (sub 14)

10:45 hs Antártida Azul vs Def. de Iturraspe (sub 14)

- Cancha de Juventud Unida

9:30 hs Estrella Verde vs Juventud Unida (sub 14)

10:45 hs Juventud Verde vs Juventud Blanco (sub 16)

- Cancha de La Milka

9:30 hs La Milka vs Def. de Frontera (sub 14)

10:45 hs Estrella Verde vs Antártida Argentina (sub 16)