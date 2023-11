El próximo sábado continúa la Copa de Campeones del Baby Fútbol, tradicional torneo que organiza el club Estrella del Sur. El torneo reúne a campeones locales del Nacional de Baby Fútbol y en esta oportunidad la juegan los chicos de la categoría 2011.

La última jornada se desarrollará el próximo sábado desde las 16 horas.

Resultados de la primera jornada

CD River 0-0 2 de Abril

Dep. Oeste 1-4 Belgrano

Barrio Jardín 1-2 Barrio Cabrera

Estrella del Sur 2-1 2 de Abril

Belgrano 1-0 CD River

Barrio Cabrera 1-1 Dep. Oeste

Estrella del Sur 0-2 Barrio Jardín

Resultados de la segunda jornada

Dep. Oeste 0-0 2 de Abril

Barrio Jardín 0-1 Belgrano

CD River 2-0 Barrio Cabrera

Estrella del Sur 0-0 Dep. Oeste

Barrio Jardín 0-1 2 de Abril

Belgrano 0-1 Barrio Cabrera

Estrella del Sur 1-1 CD River

Programación de la tercera jornada (sábado 2 de diciembre)

16 hs Dep. Oeste vs. Barrio Jardín

16.50 hs 2 de Abril vs. Belgrano

17.40 hs Estrella del Sur vs. Barrio Cabrera

18.30 hs PARTIDO RECREATIVO

19.10 hs CD River vs. Barrio Jardín

20 hs 2 de Abril vs. Barrio Cabrera

20.50 hs PARTIDO RECREATIVO

21.30 hs CD River vs. Dep. Oeste

22.20 hs Estrella del Sur vs. Belgrano

Posiciones