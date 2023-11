Así continúa la Copa de Campeones del Baby Fútbol

El próximo domingo continúa la Copa de Campeones del Baby Fútbol, tradicional torneo que organiza el club Estrella del Sur y que reúne a campeones locales del Nacional de Baby Fútbol.

En esta oportunidad, la juegan los chicos de la categoría 2011.

Resultados de la primera jornada (Lunes)

CD River 0-0 2 de Abril

Dep. Oeste 1-4 Belgrano

Barrio Jardín 1-2 Barrio Cabrera

Estrella del Sur 2-1 2 de Abril

Belgrano 1-0 CD River

Barrio Cabrera 1-1 Dep. Oeste

Estrella del Sur 0-2 Barrio Jardín

Programación de la segunda jornada (Domingo)

16 hs PARTIDO RECREATIVO

16.40 hs Dep. Oeste vs. 2 de Abril

17.30 hs Barrio Jardín vs. Belgrano

18.20 hs PARTIDO RECREATIVO

19 hs CD River vs. Barrio Cabrera

19.50 hs Estrella del Sur vs. Dep. Oeste

20.40 hs Barrio Jardín vs. 2 de Abril

21.30 hs PARTIDO RECREATIVO

22.10 hs Belgrano vs. Barrio Cabrera

23 hs Estrella del Sur vs. CD River